Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil dat de Vlaamse energieregulator VREG de invoering van het nieuwe capaciteitstarief uitstelt tot in 2025. In het Vlaams Parlement zei ze het 'angstaanjagend' te vinden dat de onafhankelijke regulator niet naar de politiek luistert.

Het capaciteitstarief dat de VREG op 1 januari 2023 wil invoeren, zal de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet op een andere manier berekenen. De nettarieven zouden in de toekomst niet meer volledig berekend worden op basis van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit, maar wel grotendeels op basis van het piekverbruik.

Maar het capaciteitstarief ligt politiek gevoelig, zeker nu de energieprijzen fors zijn gestegen. Voor sommige afnemers - in het bijzonder kleine gebruikers - zou de jaarfactuur immers kunnen toenemen. Demir zei dinsdag in de commissie Energie van het Vlaams Parlement dat ze zich zorgen maakt over de kleine gebruikers. 'Het kan niet zijn dat zij meer moeten betalen dan iemand die met een Tesla rijdt', zei ze.

Het capaciteitstarief zou aanvankelijk al begin dit jaar worden ingevoerd, maar de VREG stelde de invoering twee keer met zes maanden uit. De regulator deed dat omdat netbeheerder Fluvius technisch niet klaar was voor de invoering.

Demir had een langer uitstel gevraagd. Ze wil wachten tot 2025, omdat dan pas de uitrol van de digitale meter ver genoeg gevorderd zou zijn. Die nieuwe meters zijn immers nodig om het piekverbruik precies te meten. Als niet genoeg mensen de slimme meter in huis hebben, is er volgens Demir 'geen gelijk speelveld'.

Uithaal naar de VREG

Demir haalde dinsdag opvallend fors uit naar de VREG. 'Ik vind het problematisch dat ze niet willen luisteren naar de bekommernissen. We moeten toch eens bekijken welke stappen we in de loop van de komende weken en maanden nog moeten nemen', zei ze.

Ze wees er ook op dat de onafhankelijke regulator onder toezicht staat van het parlement, 'maar er niet naar luistert'. 'Ik vind dat angstaanjagend en totaal verkeerd', aldus Demir. In dezelfde interventie haalde Demir ook uit naar Fluvius, de netbeheerder die bestuurd wordt door de 300 Vlaamse steden en gemeenten. Een aantal IT-ontwikkelingen lopen daar niet zoals het hoort, zei ze.

'We hebben bijvoorbeeld energiedelen decretaal goedgekeurd, maar Fluvius is nog lang niet klaar om het uit te rollen. Ik vind dat niet ok', dixit Demir, verwijzend naar haar plan om Vlamingen niet verbruikte zelf opgewekte energie te laten doorgeven aan familie, vrienden of buren. 'Voor ze zich andere zaken toe-eigenen, moeten ze hun energievraagstuk op orde hebben.' Fluvius onderhandelt met telecombedrijf Telenet om samen een glasvezelnetwerk voor internet uit te rollen in heel Vlaanderen.

