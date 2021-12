Omdat de verkoop van thuisbatterijen in de lift zit, is het Vlaamse premiebudget voor die batterijen bijna opgesoupeerd. Dit jaar was er voor die premies een budget van 22 miljoen euro voorzien, maar dat dreigt nog voor het einde van het jaar uitgeput te geraken. Daarom maakt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir 5 miljoen euro extra vrij. Dat meldt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) vrijdag.

De vraag naar thuisbatterijen zit duidelijk in de lift. Die stijgende populariteit heeft onder meer te maken met de stijgende elektriciteitsprijzen en de komst van de digitale meter. Met een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen kan je een deel van de zonnestroomproductie tijdelijk opslaan in je thuisbatterij als je die op het ogenblik zelf niet kunt gebruiken.

Sinds begin 2021 zijn er bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) al bijna 10.000 premies voor een thuisbatterij aangevraagd. Ter vergelijking: in 2020 kozen amper 337 gezinnen in Vlaanderen voor een thuisbatterij.

De Vlaamse regering had voor dit jaar een budget van 22 miljoen euro voorzien voor de batterijpremies. Maar door de stijgende populariteit van de thuisbatterij, dreigt dat potje nog voor het einde van het jaar leeg te zijn. Het VEKA verwacht voor het einde van het jaar trouwens nog een piek van aanvragen omdat de premie voor aanvragen vanaf 2022 met minstens een kwart daalt.

Om toch iedereen correct te kunnen vergoeden, heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir nu een extra budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt.

Om de premie voor een thuisbatterij nog in 2021 te kunnen aanvragen, moet de thuisbatterij geplaatst en gekeurd zijn en moet er al een digitale meter geplaatst zijn. De thuisbatterij moet ook aangemeld zijn bij Fluvius. Enkel volledige aanvragen tot en met 31 december 2021 kunnen nog in aanmerking komen voor de premie 2021.

Meer informatie over de premie voor thuisbatterij vindt u op de website www.energiesparen.be/thuisbatterij

