Ondanks de historisch lage rente kan een variabele rente interessant zijn voor wie wil lenen voor een termijn van 25 tot 30 jaar. De vaste rente voor die looptijden ligt veel hoger.

We vroegen een tiental banken of hun rente voor woonkredieten is gezakt ten opzichte van begin dit jaar. Bij BNP Paribas Fortis en ING België luidde het antwoord nee. Bij Belfius en een aantal kleine banken kregen we te horen dat de rente op woonkredieten de langetermijnrente volgt en dat de tarieven dus gedaald zijn. "De hypothecaire rentevoeten hebben de lange rente helemaal niet gevolgd", zegt John Romain, die als zaakvoerder van Immotheker Finotheker de markt op de voet volgt.

