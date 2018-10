De rush op vastgoed houdt aan

De Notarisbarometer voor het derde trimester van dit jaar toont een hoge vastgoedactiviteit. In vergelijking met hetzelfde trimester vorig jaar steeg het aantal vastgoedtransacties met 5,4 procent. Het was volgens de notarissen ook het beste derde trimester van de voorbije tien jaar. Opvallend: in juli en augustus waren er meer transacties dan in september, traditiegetrouw nochtans de drukste maand van het trimester.

Wallonië kende de sterkste groei kent van de vastgoedactiviteit in het afgelopen trimester: plus 10,1 procent. In Vlaanderen lag het aantal verkopingen 4,4 procent hoger dan in 2017. Brussel kende als enige regio een daling van het aantal vastgoedtransacties ten opzichte van hetzelfde trimester vorig jaar: min 5,8 procent.

Woningen 6 procent duurder

De hoge activiteit ging ook gepaard met stevige prijsstijgingen. Het voorbije trimester klom de gemiddelde prijs van een woning met 2,7 procent tot 257.452 euro. Op jaarbasis is er een prijsklim van 6 procent. In Vlaanderen bedroeg de prijstoename het voorbije trimester 2,2 procent. Gemiddelde kost een woning in Vlaanderen nu 282.423 euro.

De gemiddelde prijs van een woonhuis steeg in alle Vlaamse provincies, behalve in Limburg waar er een daling was van 1,2 procent. De provinciale prijsstijgingen varieerden van 0,9 procent in Oost-Vlaanderen tot 3,6 procent in West-Vlaanderen.

In Antwerpen werd voor de eerste keer de grens van 300.000 euro overschreden, met een gemiddelde prijs die afklokte op 300.143 euro. Vlaams-Brabant blijft de duurste Vlaamse provincie met een gemiddelde prijs van 323.280 euro.

Ook op de appartementenmarkt noteerden de notarissen nog prijsstijgingen. Op nationaal niveau was er een klim van 0,8 procent tot 220.925 euro. Zo werd voor het eerst de kaap van 220.000 euro overschreden. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 1,5 procent tot 226.324 euro. De prijsschommelingen in de provincies varieerden van min 0,1 procent n Limburg tot plus 2,8 procent in Oost-Vlaanderen.