Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) heeft donderdag in Hasselt samen het Vlaams Energieagentschap en distributienetbeheerder Fluvius een campagne rond de huur- en isolatiepremie gelanceerd. De campagne 'Huurhuis isoleren? Fluitje van een cent' moet de bekendheid van de bestaande premie verhogen.

Voor huurwoningen op de private markt, vaak bewoond door kwetsbare huurders, bestaat er een extra hoge energiepremie. Die premie werd enkele jaren geleden al in het leven geroepen, maar blijkt onvoldoende bekend bij de doelgroep. De campagne moet zowel huurders als verhuurders beter bereiken en hen informeren over het nut van de huur- en isolatiepremie.

'Alle woningen moeten op termijn energiezuinig worden. Dakisolatie en hoogrendementsbeglazing zijn onze absolute prioriteiten. Voor huurwoningen zijn er zeer interessante energiepremies, maar veel huurders en verhuurders zijn hier niet van op de hoogte', zegt minister Lydia Peeters.

In 2017 werden 783 huur- en isolatiepremies uitgekeerd. Vorig jaar steeg het aantal premies tot 825, goed voor een totaalbedrag van ruim 1 miljoen euro. Tijdens het eerste kwartaal van 2019 waren er 210 dossiers. 'Een nieuwe website biedt de nodige informatie nu op een toegankelijke manier aan. Zowel huurders als verhuurders komen snel te weten of ze in aanmerking komen voor deze zeer interessante energiepremies', legt Peeters uit. 'Bovendien zorgt een projectbegeleider ervoor dat de werken snel en efficiënt worden uitgevoerd. Zo stijgt het wooncomfort en daalt de energiefactuur van kwetsbare huurders.'

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de campagne.