De middelen die de Vlaamse regering voorziet voor sociale woningbouw blijven onderbenut. Dat zegt Vlaams parlementslid Maxim Veys (Vooruit). Uit een antwoord van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) blijkt dat er dit jaar 200 miljoen euro aan sociale woningbouw is uitgegeven. 'Dat is amper 12 procent van de beschikbare middelen voor 2021', zegt Veys.

Volgens Vooruit-parlementslid Maxim Veys blijft de beloofde relance op het vlak van sociale woningbouw ver onder de verwachtingen. 'De bouw van sociale woningen is een belangrijk element in de relanceplannen van de regering, maar we zien vandaag eerder een dip dan een heropleving van de cijfers', aldus Veys.

Uit het antwoord van minister Diependaele blijkt dat er nog zo'n 600 miljoen euro aan budget voor sociale woningbouw beschikbaar is uit 2020. Dit bedrag wordt bijgevoegd bij het budget van 1,1 miljard euro voor 2021. 'We zitten met een totaal 1,7 miljard euro om dit jaar uit te geven. Na een half jaar hebben we amper 200 miljoen euro besteed, dat is 12 procent. Dat we achterlopen op schema, is een understatement. Dit moest het grote relancejaar worden voor de sociale woningbouw, maar we gaan niet eens hetzelfde investeringsniveau van de voorbije jaren halen', meent Veys.

Volgens minister Diependaele is het zeker de bedoeling om 'alle beschikbare middelen voor sociale woningbouw in te zetten'. 'We hebben dat geld voorzien. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat dat in de stenen terechtkomt", aldus de N-VA-minister. Hij rekent op de sociale huisvestingsmaatschappijen om niet alleen voldoende projecten in te dienen, maar ook plannen versneld uit te voeren.

Voor Vooruit-parlementslid Veys is dat onvoldoende. 'We staan aan het begin van de heropbouw na een enorm zware crisis. Door die crisis vallen velen terug op een lager inkomen en op de private huurmarkt zijn er onvoldoende betaalbare woningen voorhanden. We zijn het er allemaal over eens dat meer sociale woningen nodig zijn, maar op dit tempo komen we er nooit. Er moet dringend werk gemaakt worden van een noodprogramma.'

