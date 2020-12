De Bouwunie zegt tevreden te zijn over de mogelijkheid om met twee personen een toonzaal of kijkwoning te bezoeken. De belangenorganisatie van kmo's en zelfstandigen in de bouw had afgelopen weekend gevraagd om dat toe te laten desnoods op afspraak, net als de Confederatie Bouw. In de aangepaste FAQ over het coronavirus staat nu dat 'in hoogst uitzonderlijke omstandigheden' kan worden afgeweken van het individueel winkelen op afspraak.

In de nieuwe FAQ over het coronavirus, wordt een opening gedaan naar winkelen met twee. 'In hoogst uitzonderlijke omstandigheden kan hierop worden afgeweken (op het individueel winkelen, nvdr.) zoals bij de aankoop van grote goederen waarbij een grondige bespreking noodzakelijk is gezien de impact op het huishouden of de woning', klinkt het. 'Dit kan via een voorafgaande afspraak in ondernemingen of verenigingen die uitsluitend op afspraak werken en waarbij twee personen aanwezig kunnen zijn; 1 extra lid van het huishouden of voor de alleenstaande het knuffelcontact.'

Volgens de Bouwunie komt de overheid zo tegemoet aan de vraag van de belangenorganisatie. 'De keuze voor een badkamer, keuken, sanitaire installaties en afwerking nemen koppels meestal samen omdat dergelijke bestedingen vaak een grote impact hebben en een aanzienlijke hap uit het gezinsbudget zijn', zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurd van de Bouwnie, dinsdag in een persbericht.

'De FAQ verduidelijkt dat samen winkelen effectief kan, mits er op afspraak wordt gewerkt. Hierdoor kunnen ook de toonzalen terug op volle kracht draaien en wordt uitstelgedrag van de consument hopelijk vermeden.'

