De prijzen van de bouwmaterialen lagen in januari 15 tot ruim een kwart hoger dan in november 2021. Dat meldt de Confederatie Bouw maandag.

Bijna zes op de tien bouwbedrijven zien prijsstijgingen van meer dan 15 procent sinds november vorig jaar, een kwart merkt dan weer prijstoenames van 25 procent en meer. Dat blijkt uit het onderzoek van de Confederatie Bouw, waaraan 441 aannemers hebben deelgenomen.

De aanhoudende prijsstijgingen beginnen steeds meer te wegen op de liquiditeit van de bouwbedrijven. Zowat 8 procent heeft nu te maken met ernstige liquiditeitsproblemen, tegenover 5 procent in november 2021. Door de hoge inflatie lijkt er bovendien geen beterschap op komst.

Volgens de Confederatie Bouw worden de verhoogde prijzen in het merendeel van de gevallen niet doorgerekend aan de klant. In 54 procent van de gevallen zijn ze nog steeds integraal voor het bouwbedrijf, in 41 procent (gedeeltelijk) voor de klant.

Ook met de levertermijnen gaat het verder de slechte kant uit. Exact 56 procent van de bouwbedrijven ziet bouwmaterialen geleverd worden met een vertraging van meer dan twee weken. Bij 32 procent gaat het om een vertraging van meer dan vier weken.

