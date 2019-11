Een afgewerkte nieuwbouwwoning kost een pak geld. Door te kiezen voor een naakte cascobouw, koopt u enkel het skelet. Op die manier kunt u flink besparen op de aankoop- en afwerkingskosten.

Een cascowoning is een wind- en waterdicht gebouw waarvan de dragende constructie en de buitenafwerking helemaal in orde zijn. Een rondvraag bij enkele architecten en aannemers leert ons dat u daarvoor gemiddeld 30 tot 35 procent minder betaalt dan voor een afgewerkte woning. Hierdoor vallen ook de notariskosten bij de aankoop lager uit. Zeker voor wie handig is en veel tijd heeft, is zo'n cascoformule het overwegen waard. U kunt de woning nadien in alle rust afwerken volgens uw eigen budget, en u spreidt zo de betalingen naargelang uw financiël...