De Federatie van het Notariaat (Fednot) lanceert vandaag voor het eerst haar jongerenbarometer, waarin ze de activiteit van kopers tussen 18 en 30 jaar op de vastgoedmarkt analyseert. De mediaanprijs van een door jongeren aangekocht huis bedroeg volgens Fednot in de eerste zes maanden van dit jaar 275.000 euro. Voor appartementen lag de mediaanprijs voor jongeren dit jaar op 224.000 euro.

De Federatie van het Notariaat publiceert vandaag in haar online Vastgoedbarometer de prijsevoluties per gemeente voor huizen en appartementen in de eerste helft van 2022. Per gemeente is de prijsevolutie van de voorbije vijf jaar beschikbaar, meldt Fednot in een persbericht. Gebruikers kunnen gemeenten onderling vergelijken via een interactieve kaart.

Voor het eerst staat Fednot ook nadrukkelijk stil bij het gedrag van jonge kopers. Fednot onderzocht waar en in welke prijscategorieën ze vastgoed kopen. "Onze Jongerenbarometer geeft aan dat 31 procent van de huizen in ons land werd gekocht door jonge kopers. Voor appartementen lag het percentage iets lager: 26 procent", zegt Bart van Opstal, notaris en woordvoerder van Notaris.be in een persbericht.

Prijzen stijgen

De mediaanprijs van een door jongeren aangekocht huis bedroeg volgens Fednot in de eerste zes maanden van dit jaar 275.000 euro. Dat bedrag ligt maar net onder de algemene mediaanprijs voor een huis in België (280.000 euro) en betekent een duidelijke stijging in vergelijking met het bedrag dat jongeren in 2021 betaalden (255.000 euro).

Voor appartementen geldt een gelijkaardige tendens. De mediaanprijs voor jongeren lag dit jaar op 224.000 euro, tegenover 215.000 euro vorig jaar. De algemene Belgische mediaanprijs voor appartementen lag in de eerste helft van 2022 op 230.867 euro.

In Vlaanderen lag het aandeel huizen en appartementen dat door jongeren werd gekocht op respectievelijk 34 en 28 procent. Ook de prijzen waren daar hoger. De algemene Vlaamse mediaanprijzen lagen in 2022 op 310.000 euro voor een huis en 239.000 euro voor een appartement. De mediaanprijs voor een huis aangekocht door jongeren bedroeg in Vlaanderen 295.000 euro. Voor een appartement ging het om 230.000 euro. Voor een huis betaalden jonge kopers vorig jaar nog een mediaanprijs van 287.000 euro, voor een appartement bedroeg de mediaanprijs toen nog 218.500 euro.

West-Vlaanderen is in trek

Fednot haalt voorts nog aan dat West-Vlaanderen de populairste Vlaamse provincie is bij jongeren op zoek naar een huis. Zo was 37 procent van de kopers daar tussen 18 en 30 jaar, en staan in de top tien van de gemeenten vijf West-Vlaamse locaties: Poperinge, Izegem, Wevelgem, Harelbeke en Zwevegem, met telkens meer dan 40 procent jonge kopers. Oost-Vlaanderen staat op de tweede meest plaats, Limburg vervolledigt de top drie.

Jongeren die een appartement zochten, kwamen het vaakst in de provincie Antwerpen terecht. 36 procent van de appartementen werd daar gekocht door kopers tussen 18 en 30 jaar, met Mechelen, Turnhout en Antwerpen als populairste locaties. In West-Vlaanderen lag het aandeel door jongeren gekochte appartement veel lager. Fednot wijt dat aan het grote aantal oudere kopers dat actief is aan de kust.

Brussel en Wallonië

In Brussel was net geen 22 procent van de kopers van een appartement tussen 18 en de 30 jaar oud, meldt Fednot. Ze kochten vooral in Sint-Gillis (bijna 33% ) en Schaarbeek (bijna 30%). Voor huizen lag het aandeel van jonge kopers een stuk lager: 10 procent. Ze kochten vooral huizen in Brussel-Stad (17%) en Anderlecht (16% ).

In Wallonië waren er volgens Fednot voor appartementen 18 procent jonge kopers. Vooral de stad Luik is daar in trek, met een aandeel van ruim 23 procent. Voor huizen waren er in Wallonië 25 procent jonge kopers. Jongeren kochten vooral huizen in de provincie Henegouwen.

