Betaald voorschot is beschermd bij faillissement makelaar

Bij de aankoop van een huis of appartement wordt meestal een voorschot gevraagd, in afwachting van de officiële verkoopakte. Doorgaans betaalt u vooraf 10 procent van de totaalprijs. Sinds 2014 mag u dat bedrag niet meer cash betalen. Het voorschot moet overgeschreven worden op een zogeheten derdenrekening van de vastgoedmakelaar. Die tussenpersoon is wettelijk verplicht die rekening te gebruiken voor de ontvangen geldsommen die bestemd zijn voo...