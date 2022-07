In het tweede kwartaal van 2022 steeg het gemiddelde bedrag dat Belgen lenen om een woning te bouwen met bijna 50.000 euro tot 218.000 euro ten opzichte van het begin van 2019. In het eerste kwartaal van 2022 lag dat gemiddelde bedrag van een bouwkrediet nog op 210.000 euro. Dat blijkt uit de statistieken over hypothecair krediet van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), meldt bankenfederatie Febelfin vrijdag.

In het tweede kwartaal van 2022 werden bijna 70.000 kredieten verstrekt (exclusief herfinancieringen), voor een totaalbedrag van meer dan 11,5 miljard euro. Het aantal verstrekte kredieten is met 5 procent gedaald, ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Het overeenstemmende bedrag is echter met meer dan 5 procent gestegen. Nooit eerder werd in het tweede kwartaal zoveel hypothecair krediet in bedrag verleend, stelt het BVK.

Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning bleef ongeveer stabiel. Het aantal bouwkredieten steeg met 5,3 procent. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning met verbouwing steeg dan weer met 8,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Het aantal kredieten voor andere doeleinden (zoals een garage, een bouwgrond etc.) en het aantal kredieten voor de renovatie van een woning kenden een daling, respectievelijk met 25,5 procent en 17 procent. Het aantal externe financieringen daalde met 34,2 procent.

Grotere leningen

Belgen lenen steeds hogere bedragen om een woning te kopen of te bouwen. Het gemiddelde bedrag dat Belgen lenen om een woning te kopen, stabilseerde in het tweede kwartaal van 2022 rond 196.000 euro. Ten opzichte van het begin van 2019 is dat bedrag wel met bijna 37.000 euro gestegen (+23,1 procent). Het gemiddelde bedrag dat Belgen lenen om een woning te bouwen, steeg in dezelfde periode zelfs met bijna 50.000 euro tot 218.000 euro (+ 29,6 procent).

Wie een krediet afsloot om een woning te kopen en te renoveren, leende gemiddeld 205.000 euro: dat bedrag ligt iets meer dan 10.000 euro hoger dan aan het begin van 2019. Het ligt wel lager dan de vorige vier kwartalen.

Het aantal kredietaanvragen (exclusief herfinancieringen) zakte in het tweede kwartaal naar iets meer dan 99.000 kredietaanvragen, een daling met 11 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Het overeenstemmende totaalbedrag daalde met 7 procent tot 18 miljard euro. Het voorbije kwartaal kozen opnieuw meer dan negen op de tien kredietnemers (92 procent) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële rentevaste periode van minimaal 10 jaar, meldt de BVK nog.

De BVK telt 49 leden, samen goed voor 90 procent van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten. Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van die leden ongeveer 266 miljard euro.

In het tweede kwartaal van 2022 werden bijna 70.000 kredieten verstrekt (exclusief herfinancieringen), voor een totaalbedrag van meer dan 11,5 miljard euro. Het aantal verstrekte kredieten is met 5 procent gedaald, ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Het overeenstemmende bedrag is echter met meer dan 5 procent gestegen. Nooit eerder werd in het tweede kwartaal zoveel hypothecair krediet in bedrag verleend, stelt het BVK. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning bleef ongeveer stabiel. Het aantal bouwkredieten steeg met 5,3 procent. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning met verbouwing steeg dan weer met 8,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Het aantal kredieten voor andere doeleinden (zoals een garage, een bouwgrond etc.) en het aantal kredieten voor de renovatie van een woning kenden een daling, respectievelijk met 25,5 procent en 17 procent. Het aantal externe financieringen daalde met 34,2 procent.Belgen lenen steeds hogere bedragen om een woning te kopen of te bouwen. Het gemiddelde bedrag dat Belgen lenen om een woning te kopen, stabilseerde in het tweede kwartaal van 2022 rond 196.000 euro. Ten opzichte van het begin van 2019 is dat bedrag wel met bijna 37.000 euro gestegen (+23,1 procent). Het gemiddelde bedrag dat Belgen lenen om een woning te bouwen, steeg in dezelfde periode zelfs met bijna 50.000 euro tot 218.000 euro (+ 29,6 procent). Wie een krediet afsloot om een woning te kopen en te renoveren, leende gemiddeld 205.000 euro: dat bedrag ligt iets meer dan 10.000 euro hoger dan aan het begin van 2019. Het ligt wel lager dan de vorige vier kwartalen.Het aantal kredietaanvragen (exclusief herfinancieringen) zakte in het tweede kwartaal naar iets meer dan 99.000 kredietaanvragen, een daling met 11 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Het overeenstemmende totaalbedrag daalde met 7 procent tot 18 miljard euro. Het voorbije kwartaal kozen opnieuw meer dan negen op de tien kredietnemers (92 procent) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële rentevaste periode van minimaal 10 jaar, meldt de BVK nog. De BVK telt 49 leden, samen goed voor 90 procent van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten. Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van die leden ongeveer 266 miljard euro.