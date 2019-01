Belg leent meer en langer voor woning in 2018

De cijfers komen uit de Centrale voor kredieten aan particulieren, waarin de NBB alle data verzamelt over de woonleningen en consumentenkredieten. Bij de helft van de nieuwe leningen in heel 2018 is het kredietbedrag groter dan 104.500 euro. Dat getal, het mediaan kredietbedrag, ligt 4,5 procent hoger dan in 2017.

Ook de looptijd liep op. 'Tot 2016 werd die looptijd jaar na jaar korter, maar in 2017 kwam er een einde aan deze trend en het voorbije jaar werd die ommekeer bevestigd.' Waar in 2016 slechts 28 procent van de hypothecaire kredieten werd afgesloten voor een duur van meer dan 20 jaar, liep dit in 2018 op tot 38,5 procent. De leningen van exact 20 jaar, een heel populaire looptijd, zitten niet in dat cijfer. 'De mediane looptijd nam zo op korte tijd met 36 maanden toe en bedraagt nu 20 jaar.'