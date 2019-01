Banken kenden meer nieuwe woonleningen toe in 2018

Vooral in de tweede helft van het jaar trok de kredietverlening weer sterk aan. Dat is mede het gevolg van de hervorming van de registratierechten in Vlaanderen. 'In combinatie met de nog steeds lage rentevoeten en de grotere vraag naar financiering van beleggingsvastgoed heeft dit een sterk ondersteunend effect gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening in 2018', zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van BVK, in het persbericht.

Het aantal kredietaanvragen (exclusief herfinancieringen) steeg met iets meer dan 6 procent tot ongeveer 356.000 kredietaanvragen. De aanvragen vertegenwoordigden een totaalbedrag van bijna 51,5 miljard euro.

Vooral de kredieten voor de aankoop van een woning namen toe (+ 7 procent). De bouwkredieten stegen met 3,2 procent en het aantal renovatiekredieten daalde 4,4 procent. De externe herfinancieringen, dus bij een andere bank, daalden vorig jaar verder, met bijna 18 procent. 'Niettemin werden er in 2018 nog ruim 26.000 externe herfinancieringen verstrekt voor een totaal bedrag van 3,3 miljard euro.'

Het gemiddelde ontleende bedrag voor een Belgische woning steeg in het slotkwartaal tot 160.000 euro, de gemiddelde som voor een bouwkrediet klom naar ongeveer 172.000 euro. Het krediet voor de aankoop plus renovatie steeg sterk, tot meer dan 195.000 euro.

Wat betreft de renteformule kozen zeven op de tien een vaste rentevoet of een rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Maar in de loop van het jaar kozen steeds meer mensen voor een variabele rentevoet (30 procent). Ongeveer 6,5 procent van de kredietnemers opteerde voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

Febelfin besluit dat 'verantwoorde kredietverlening' de eerste prioriteit moet zijn van de banken. 'Een ongezonde groei van deze markt kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van het financiële systeem in ons land. Ook de Nationale Bank van België heeft hier het afgelopen jaar al meermaals op gewezen en maatregelen genomen om die verantwoorde kredietverlening te garanderen.'

De Nationale Bank kwam vorige week zelf al met de cijfers van 2018 van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Voor het tweede jaar op rij daalde het aantal mensen dat zijn lening niet kan aflossen. Bij de hypothecaire kredieten is er een daling met 4,9 procent. Ook bleek reeds dat de Belg in 2018 meer en langer leende voor zijn woonkrediet.