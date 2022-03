Woensdag ging de olieprijs voor het eerst sinds 2008 boven 130 dollar per vat. Maandag tikte de gasprijs voor het eerst 322 euro per megawattuur aan. Sindsdien zijn de energieprijzen weer wat gezakt, maar ze blijven hoog. Terwijl de overheden palaveren over maatregelen om de energiefacturen voor bedrijven en gezinnen te drukken, kunnen we ook zelf enkele maatregelen nemen.

Voor Vladimir Poetin een oorlog begon in Oekraïne maakten we ons ook al zorgen over de hoge gasprijs. "Er werd een strenge winter voorspeld, die er gelukkig niet is gekomen, en de gasvoorraden in Europa waren onvoldoende aangevuld. De termijnmarkten gingen er tot voor enkele weken van uit dat er vanaf april weer een normalisatie zou komen. Nu zien we op de termijnmarkten dat er nog tot en met 2023 hoge prijzen verwacht worden", zei Kris Voorspools, consultant en zaakvoerder van 70GigaWatt op Kanaal Z.

...

Voor Vladimir Poetin een oorlog begon in Oekraïne maakten we ons ook al zorgen over de hoge gasprijs. "Er werd een strenge winter voorspeld, die er gelukkig niet is gekomen, en de gasvoorraden in Europa waren onvoldoende aangevuld. De termijnmarkten gingen er tot voor enkele weken van uit dat er vanaf april weer een normalisatie zou komen. Nu zien we op de termijnmarkten dat er nog tot en met 2023 hoge prijzen verwacht worden", zei Kris Voorspools, consultant en zaakvoerder van 70GigaWatt op Kanaal Z.De energieleveranciers dekken zich voor contracten met een vaste prijs in via de termijnmarkt om financiële debacles te vermijden. Ze kopen via termijncontracten gas voor levering over een jaar of over drie jaar.In de huidige onzekere context kies je maar beter voor een vast contract, als je er nog één vindt. Als je contract met een vaste prijs voor de levering van aardgas nog loopt, dan blijf je het best rustig zitten. Als de prijzen weer structureel dalen, kan je zonder verbrekingsvergoeding - want die is voor particulieren afgeschaft in 2012 - overstappen naar een contract met variabele prijzen of een contract met een lagere vaste prijs. Let op: sommige leveranciers rekenen wel een vaste vergoeding aan per gestart leveringsjaar. Als u zo'n contract hebt, dan doet u wel beter het jaar nog eerst uit.Volgens de cijfers van de Vlaamse Energieregulator (VREG) waren er in februari nog acht contracten met vaste prijzen beschikbaar voor particulieren die hun woning met aardgas verwarmen en/of koken op gas. In juli 2021 waren er 22 contracten met een vaste prijs in het aanbod. Sommige energieleveranciers haalden al langer het contract met een vaste prijs van hun website. Wie naar de klantendienst belde, kon soms wel nog een contract met een vaste prijs krijgen. Voor een vergelijking van de contracten met een vaste prijs kunt u bij de V-Test kijken. Voor de vergelijking van contracten met een variabele prijs heeft Kris Voorspools een betere, alternatieve vergelijkingstool gebouwd.In winkels die vroeger enkel pellets en houtblokken verkochten, duiken plots weer zakken met steenkool op om de kachel te vullen. Steenkool en hout zijn goedkoop, maar vervuilend. Als je een kachel hebt die op houtpellets kan verwarmen, dan is dat de beste optie voor je portemonnee en het leefmilieu, vooral als het om lokale, duurzaam geproduceerde houtpellets gaat. Het ENplus A1-label is een garantie voor kwaliteit, stof- en asgehalte, calorische waarden en de herkomst van de grondstoffen. Een pelletkachel met een klein vermogen van 6 kilowatt kan je al vanaf 1.500 euro kopen, zonder rekening te houden met de installatiekosten. Wil je een vermogen van 13 tot 15 kilowatt, dan zal je dieper in de buidel moeten tasten. Zulke modellen kosten om en bij 3.000 euro.Volgens de energieleverancier Engie bespaar je gemiddeld 7 procent op de kosten van je verwarming door de thermostaat consequent een graad lager te zetten. Op een jaarfactuur van 4.000 euro, wat niet ondenkbaar is bij de huidige hoge prijzen, levert dat een besparing van 280 euro op.De effecten van zo'n besparingsoefening merk je pas bij de afrekening op het einde van het jaar. De afrekening gebeurt op basis van het verschil tussen twee meterstanden. De aardgasleverancier gaat niet elke maand na hoeveel u verbruikt. Het is dus ook niet zo dat u meer bespaart door in de winter in de kou te zitten, als de aardgasprijzen hoog zijn, dan door in de lente de verwarming een graadje lager te zetten.Op sociale media circuleren propagandaposters van de Amerikaanse overheid uit 1943. "When you ride ALONE you ride with Hitler! Join a Car-Sharing Club TODAY!", klinken de slogans op een poster. In 2002 verscheen er een boek van Bill Maher met een cover die geïnspireerd was op die posters. "When you ride ALONE you ride with bin Laden. What the Government SHOULD Be Telling Us to Help Fight the War on Terorrism". Je kan zeggen: dit is een druppel op een hete plaat. Natuurlijk is er ook zoiets als: vele kleine beetjes maken groot. Als iedereen zijn gas- en olieverbruik een klein beetje terugschroeft, doen we Poetin wel pijn. En als je het niet voor de Oekraïners doet, doe het dan gewoon voor uw portemonnee.Het kredietratingagentschap Fitch waarschuwde woensdag dat er wanbetalingen op obligaties van Rusland dreigen. Het agentschap maakt zich met andere woorden zorgen dat Rusland zijn schulden niet meer kan terugbetalen. De economische sancties van landen overal ter wereld hebben een effect op de Russische economie, die vooral gedragen wordt door de export van grondstoffen: olie, gas, maar ook metalen zoals aluminium en nikkel, en andere worden vanuit Rusland naar de rest van de wereld uitgevoerd.