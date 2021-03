Het arrest van het Grondwettelijk hof dat het principe vernietigt van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen én een digitale meter is gepubliceerd in het staatsblad.

Gevolg: 100.000 Vlamingen die zonnepanelen op hun dak liggen hebben en bij wie een digitale meter is geïnstalleerd, zien hierdoor hun teller niet meer 'terugdraaien'. Het principe geldt niet langer sinds middernacht. Dat terugdraaien is bij een digitale meter overigens virtueel: de stroom die in het net werd geïnjecteerd werd afgetrokken van de afgenomen stroom.

Voor de vele andere gezinnen die zonnepanelen hebben en een klassieke meter verandert er niets. Hun teller blijft gewoon terugdraaien als ze meer stroom produceren dan ze afnemen. Als ook bij hen een digitale meter wordt geplaatst, verliezen ze ook het voordeel.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 januari de Vlaamse regeling rond de terugdraaiende teller. Dat zorgt er voor dat eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter dan toch niet 15 jaar lang kunnen rekenen op de voordelen van de terugdraaiende teller, zoals hun eerder was beloofd door de Vlaamse regering. Door het principe van de terugdraaiende teller kan stroom die wordt opgewekt als de zon schijnt en niet onmiddellijk wordt verbruikt, worden opgespaard voor momenten dat de zon niet schijnt.

Compensatie

Maar volgens het Grondwettelijk Hof ging de Vlaamse regering met die belofte haar boekje te buiten. Het arrest zorgde voor een storm van boze eigenaars van zonnepanelen, die zich bekocht voelden door de overheid. De belofte van het behoud van de terugdraaiende teller zorgde in 2020 voor een rush op zonnepanelen. Een groep van meer dan 10.000 Vlaamse eigenaars gaat zelfs over tot juridische stappen tegen de Vlaamse regering. Ze eisen een volledige compensatie voor het verlies van rendement.

De Vlaamse regering zag zich genoodzaakt een compensatie in het leven te roepen voor de gedupeerde eigenaars, die een rendement van 5 procent op 15 jaar moet garanderen. Voor wie in 2020 investeerde in zonnepanelen gaat het bijvoorbeeld om gemiddeld 1.300 euro. Bovendien werden zonnepaneleneigenaars geschrapt als prioritaire groep bij de uitrol van de digitale meter, en kunnen ze ook tot 2025 uitstel vragen om een digitale meter te installeren.

Door het verschijnen van het arrest in het staatsblad verdwijnt het voordeel van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen en met een digitale meter vanaf vandaag. Voor die eigenaars vervalt wel het prosumententarief: een nettarief dat ze voorheen wel dienden te betalen. Bovendien kunnen ze de stroom die ze opwekken en niet verbruiken nu verkopen aan een energieleverancier. Die prijzen liggen wel beduidend onder de prijzen die consumenten zelf moeten betalen voor elektriciteit.

