Het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse regeling rond de terugdraaiende elektriciteitsmeter vernietigd. Gebruikers mogen wel de voordelen behouden die ze tot op vandaag hebben genoten.

Eigenaars die voor het einde van 2020 zonnepanelen hebben geïnstalleerd, kunnen elektriciteit die ze niet direct verbruiken, opnieuw in het stroomnet injecteren. Op die manier draait hun teller terug. Omdat ze het stroomnet zo dubbel gebruiken, moeten de eigenaars wel een forfaitair bedrag voor de nettarieven en taksen betalen: het prosumententarief.

Sinds 2019 wordt de digitale elektriciteitsmeter uitgerold, die onder meer tot doel heeft om gebruikers aan te sporen hun zelf opgewekte energie te verbruiken op het moment van de productie. Om het installeren van zonnepanelen niet te veel af te remmen, werd er in een overgangsregime voorzien. Wie tot vorig jaar zonnepanelen liet installeren, kon ook met een digitale meter nog opteren om vijftien jaar gebruik te maken van een virtuele terugdraaiende teller.

Dat systeem is nu vernietigd door het Grondwettelijk Hof, in een procedure die was aangespannen door de Vlaamse energieregulator Vreg. Gebruikers hoeven evenwel niets terug te storten van de voordelen die ze tot op vandaag hebben gekregen.

Minister Demir (N-VA): 'Directe impact op 100.000 gezinnen'

'Dit heeft een directe impact op 100.000 gezinnen en een indirect impact op 470.000 gezinnen', zegt Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA), in een reactie aan Kanaal Z. 'Dat betekent dat we vrijdag in de regering gaan moeten bekijken wat de opties zijn', zegt ze.

Lees verder onder de video

Voor mensen die vanaf 1 januari zonnepanelen op een oude woning leggen is er een compensatie. 'Zij kunnen eenmalig een premie krijgen tot 1500 euro. Die premie zal hoger zijn naarmate men zelf meer van die stroom gebruikt. Daarnaast kan men ook een contract afsluiten met een energieleverancier voor een terugleververgoeding te ontvangen', aldus Demir.

Vooral wie vorig jaar in zonnepanelen investeerde, komt er bekaaid vanaf: zonder 15 jaar terugdraaiende teller en zonder compensatie.

Op 12 december sprak Kanaal Z met energiespecialist Ruben Baetens van consultant 3E. Baetens zei toen over de rush op zonnepanelen dat het niet zo slim was om nog snel voor het einde van het jaar zonnepanelen te leggen. Baetens: "Mensen zijn risicoschuw. De terugdraaiende teller en het prosumententarief kennen ze. De digitale meter kennen ze niet. Alleen staat de belofte van de politiek dat ze nog 15 jaar lang van de terugdraaiende teller kunnen gebruik maken op losse schroeven, omdat de VREG daartegen in beroep is gegaan. Het systeem van de digitale meter is iets minder voordelig. Daarom worden er sinds 1 januari ook terug subsidies gegeven voor wie zonnepanelen legt op een bestaande woning." Voor nieuwe woningen is het sowieso voordelig om zonnepanelen te leggen. "Mensen denken soms dat ze 80 à 90 procent van hun eigen stroom gaan moeten gebruiken om een rendabele business case te kunnen doen. Dat is helemaal niet waar", zegt Baetens. "Als een gezin ongeveer 30 procent van zijn eigen stroom kan gebruiken, dan heeft het gezin een rendabele business case. Als het gezin meer stroom zelf kan gebruiken: des te beter, dan zal het meer verdienen aan zijn zonnepanelen. Als het gezin minder stroom gebruikt, dan zal de terugverdientijd langer zijn." De redactie van Trends contacteerde verschillende specialisten, die het nog te vroeg vonden om te reageren omdat ze eerst het arrest beter willen bestuderen of omdat ze in overleg zijn met kabinetten. To be continued...

