Volgens Bridgestone rijden vier op de tien Belgen het hele jaar door met zomerbanden. De zachte temperaturen, de korte afstanden en de kostprijs zijn de belangrijkste argumenten om geen winterbanden te nemen.

Volgens de pechverhelper VAB heeft u in de winter zes keer meer kans op een auto-ongeval dan in de zomer. Daarom is het belangrijk dat u met aangepaste banden rijdt. Winterbanden bevatten meer natuurrubber, waardoor ze soepeler blijven bij koud weer. Hoe zachter en elastischer ze zijn, hoe meer ze zich aan het wegdek vasthechten en zo de grip en het rijgedrag verbeteren. In tegenstelling tot zomerbanden, die snel hard worden bij koude temperaturen, presteren ze beter bij temperaturen onder 7 graden Celsius.

...