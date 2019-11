Volgens Bridgestone rijden vier op de tien Belgen het hele jaar door met zomerbanden. De zachte temperaturen, de korte afstanden en de kostprijs zijn de belangrijkste argumenten om geen winterbanden te nemen.

Volgens de pechverhelper VAB heeft u in de winter zes keer meer kans op een auto-ongeval dan in de zomer. Daarom is het belangrijk dat u met aangepaste banden rijdt. Winterbanden bevatten meer natuurrubber, waardoor ze soepeler blijven bij koud weer. Hoe zachter en elastischer ze zijn, hoe meer ze zich aan het wegdek vasthechten en zo de grip en het rijgedrag verbeteren. In tegenstelling tot zomerbanden, die snel hard worden bij koude temperaturen, presteren ze beter bij temperaturen onder 7 graden Celsius.

"Winterbanden zijn bovendien voorzien van duizenden kleine groefjes die het water verspreiden en zo aquaplaning voorkomen", klinkt het bij producent Continental. "Ze hebben ook een dieper profiel dan hun zomervariant: ongeveer 8 à 9 millimeter wanneer ze nieuw zijn. Dat vormt holtes waarin sneeuw zich kan verzamelen. Het lijkt vreemd, maar niets hecht beter op sneeuw dan sneeuw. Samengedrukte sneeuw vergroot de grip nog meer."

Ook uw remafstand verkleint met winterbanden. Zelfs bij een matige snelheid van 50 kilometer per uur reduceert u die volgens Continental tot minder dan de helft. Tenminste, als u nieuwe exemplaren hebt. Naarmate de profieldiepte afneemt door slijtage, gaat de remafstand opnieuw de hoogte in. Bedraagt de diepte minder dan 4 millimeter, dan vallen de voordelen op sneeuw of ijs weg ten opzichte van een gewone band. U kunt die makkelijk controleren met een stuk van twee euro: de zilveren rand komt overeen met 4 millimeter.

Grote verschillen

Er zijn ook grote verschillen tussen winterbanden onderling. Dat blijkt uit een onafhankelijke test die Auto Club Europa (ACE), de op een na grootste automobilistenclub van Duitsland, in 2018 uitvoerde. Negen banden werden onder de loep genomen, en daaruit kwam naar voren dat vooral regenweer voor sommige merken een boosdoener is. De goedkoopste fabrikant, Kenda, scoorde het beste in de sneeuw, maar had op een nat wegdek bijna twee wagenlengtes meer remafstand nodig dan Continental en Goodyear.

Vertrekt u binnenkort op skivakantie, dan heeft u mogelijk geen keuze. In Oostenrijk zijn winterbanden verplicht. In Duitsland geldt die verplichting enkel bij winterse omstandigheden op de weg. Een goed overzicht vindt u op de website van VAB . In België is er geen verplichting, maar hier worden winterbanden wel aanbevolen tussen midden oktober en midden maart. Moet u vaak de baan op en kunt u uw verplaatsingen niet uitstellen bij zware sneeuwval, dan zijn ze sterk aan te raden.

Winterbanden zijn meestal iets duurder dan zomerbanden. U kunt de prijzen makkelijk online vergelijken op sites als Welkeband.be , Autobandenmarkt.be en Banden Online . Autobandentest.com verzamelt ook beoordelingen en testrapporten. De prijs varieert naargelang het merk, het type en de snelheidsindex. Die index geeft de maximale snelheid aan die de band aankan bij winterweer. Door te kiezen voor een lagere snelheidsindex, kunt u de kosten ietwat drukken.

Extra kosten

Houd ook rekening met de kosten voor de bandenwissels (twee keer per jaar) en voor de opslag van de andere bandenset. Volgens Philippe Kahn, mobiliteitsmanager van het autoleasebedrijf Arval, is de vertrouwde garage daarvoor vaak duurder dan een bandencentrale, en ook minder gespecialiseerd. De ruimte om de banden op te slaan is er bovendien beperkter. Een voordeel van de garage is dan weer dat u slechts op één plek hoeft te zijn voor alles wat verband houdt met uw wagen. Zo kunt u een periodiek onderhoud combineren met de bandenwissel.

Wanneer u een auto privé of via uw werkgever leaset, is de kans reëel dat het contract ook in winterbanden voorziet. "Bij ongeveer 80 procent van de lease-overeenkomsten waarbij banden inbegrepen zijn, kiest men daarvoor", zegt Frank Van Gool van Renta, de Belgische federatie van voertuigverhuurders. "De kostprijs voor een gemiddelde wagen ligt - afhankelijk van het aantal kilometers, de bandenmaat en het merk - tussen 15 en 25 euro per maand. In feite betaal je vooral voor de bandenwissel en de opslag."

U kunt winterbanden laten monteren op uw bestaande velgen, of u kunt opteren voor een extra velgenset. Frank Van Gool: "In dat laatste geval valt de prijs wat hoger uit, maar je zomervelgen worden dan niet aangetast door strooizout én de wissel gebeurt sneller. VAB raadt aan bijpassende velgen te nemen. "Die zijn gewoonlijk van staal, waardoor ze vrij goedkoop zijn", klinkt het. "Bovendien is een uitlijning dan niet telkens opnieuw nodig. Je kunt ook kiezen voor kleinere wintervelgen en -banden, om de kosten te drukken."

Een compromis?

Vierseizoenenbanden vormen een compromis tussen zomer- en winterbanden. Daarmee rijdt u het hele jaar door, waardoor u een extra bandenset en de halfjaarlijkse wissels kunt vermijden. Het speciale rubbermengsel zorgt ervoor dat ze hun eigenschappen behouden bij zowel koud als warm weer. Ze worden vaak aangeraden in regio's met een gematigd winterklimaat. U mag er ook mee rijden in landen waar winterbanden verplicht zijn, voor zover ze daarvoor gehomologeerd zijn. Dat merkt u aan het sneeuwvloklogo.

Volgens Bridgestone rijdt 17 procent van de Belgen met vierseizoenenbanden. De meningen zijn nochtans verdeeld. "Hun remafstand bij sneeuw is korter dan van zomerbanden, maar toch nog altijd de helft langer die van winterbanden", zegt VAB. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde is van mening dat zo'n compromis niet per se het beste van twee werelden biedt. En uit een Europese studie leidde de Nederlandse Consumentenbond in 2014 af dat vierseizoenenbanden niet kunnen wedijveren met zomer- en winterbanden. "Vlees noch vis", klonk het toen.

De studie van Auto Club Europa polste eveneens naar de prestaties van vierseizoenenbanden. Het oordeel is positiever. "De kwaliteit is de afgelopen jaren beduidend beter geworden", stellen de Duitse onderzoekers vast. "De AllSeasonContact van Continental kreeg zelfs een predicaat 'zeer aan te bevelen'. In de sneeuw kan die een echte winterband aardig bijhouden. Anderzijds presteert hij ondermaats op een droog wegdek. En dat zou eigenlijk niet mogen voor een vierseizoenenband."