In de eerste 5 maanden van dit jaar werden bijna 3.400 win-winleningen afgesloten voor een bedrag 64 miljoen euro. Dat zijn er ruim 700 meer dan in heel 2019. De win-winlening - het instrument waarmee Vlamingen geld kunnen lenen aan zelfstandigen en kmo's in ruil voor een fiscaal voordeel - werd in oktober 2020 uitgebreid en wordt massaal gebruikt, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Via de win-winlening wil de Vlaamse overheid particulieren aanmoedigen om een achtergestelde lening te verstrekken aan bevriende zelfstandigen en kmo's, maar ook aan vzw's als sportclubs of sociaal-culturele verenigingen. Sinds oktober 2020 is de werking uitgebreid en versoepeld: particulieren kunnen tot 75.000 euro lenen en kunnen - in samenspraak - de looptijd bepalen tussen 5 en 10 jaar. Begunstigden kunnen tot 300.000 euro lenen. De uitbreiding is een succes. In de eerste 5 maanden van 2021 werden 3.393 leningen afgesloten. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar en zelfs drie keer zoveel in vergelijking met 2019.

Het gemiddeld bedrag van de leningen in 2021 is bijna 19.000 euro per lening. In 2020 was dat nog ruim 24.000 euro per lening. Er worden dus veel meer leningen afgesloten, maar voor iets lagere bedragen. Ongeveer de helft van de win-winleningen die in 2021 werden afgesloten, lopen voor een periode van 5 jaar. In Antwerpen worden de meeste win-winleningen afgesloten, in Limburg gaat het gemiddeld om leningen van hogere bedragen.

'De win-winlening is een heel interessante manier om bevriende ondernemers te steunen. De ondernemer die extra cash nodig heeft, kan op die manier goedkoop lenen. Als particulier help je iemand en krijg je er ook een fiscaal voordeel voor in de plaats. Dat mensen de win-winlening nu massaal gebruiken, is heel positief, mensen willen ondernemers helpen, vooral in deze moeilijke maanden', aldus nog minister Hilde Crevits.

