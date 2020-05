In april hebben arbeiders bijna twee derde minder vakantie opgenomen dan in dezelfde maand vorig jaar, terwijl het voor bedienden om de helft minder gaat. Dat blijkt uit een studie van hr-dienstverlener Securex. 'Onzekerheid over zomervakantieplannen zorgt ervoor dat werknemers massaal hun vakantie uitstellen', luidt het.

Dat blijkt uit een studie van hr-dienstverlener Securex. 'Onzekerheid over zomervakantieplannen zorgt ervoor dat werknemers massaal hun vakantie uitstellen', luidt het.

Arbeiders namen in april vorig jaar 5 procent van hun betaalde vakantiedagen op en bedienden 8 procent. 'Dit jaar daalde het percentage vakantie genomen in april spectaculair', zegt Securex. Arbeiders namen 59 procent minder vakantie op en bedienden 50 procent minder, klinkt het. Voor het eerste kwartaal (januari tot en met maart) lag het aantal opgenomen vakantiedagen van arbeiders slechts 4 procent lager en bij bedienden zelfs 2 procent hoger. 'Veel bedrijven kunnen sinds deze maand weer opstarten, maar dit lukt of mag niet overal even snel. Zolang tijdelijke werkloosheid mogelijk blijft en thuiswerk nog voor vele werknemers de norm blijft, is de nood aan vakantie - vooral in niet-essentiële sectoren - lager dan normaal', zegt Heide Verlinden, onderzoeksexpert bij Securex.

'Ook de onzekerheid over een mogelijke zomervakantie in het buitenland - of zelfs aan de Belgische kust - en het kunnen doorgaan van speelpleinwerkingen en sport- en vakantiekampen voor kinderen, doet werknemers aarzelen om nu hun vakantie op te nemen.'

Volgens de hr-dienstverlener vrezen werkgevers nu dat hun personeelsleden veel vakantiedagen zullen opnemen in het najaar, terwijl de bedrijfsactiviteiten dan mogelijk zullen toenemen.

Dat blijkt uit een studie van hr-dienstverlener Securex. 'Onzekerheid over zomervakantieplannen zorgt ervoor dat werknemers massaal hun vakantie uitstellen', luidt het.Arbeiders namen in april vorig jaar 5 procent van hun betaalde vakantiedagen op en bedienden 8 procent. 'Dit jaar daalde het percentage vakantie genomen in april spectaculair', zegt Securex. Arbeiders namen 59 procent minder vakantie op en bedienden 50 procent minder, klinkt het. Voor het eerste kwartaal (januari tot en met maart) lag het aantal opgenomen vakantiedagen van arbeiders slechts 4 procent lager en bij bedienden zelfs 2 procent hoger. 'Veel bedrijven kunnen sinds deze maand weer opstarten, maar dit lukt of mag niet overal even snel. Zolang tijdelijke werkloosheid mogelijk blijft en thuiswerk nog voor vele werknemers de norm blijft, is de nood aan vakantie - vooral in niet-essentiële sectoren - lager dan normaal', zegt Heide Verlinden, onderzoeksexpert bij Securex. 'Ook de onzekerheid over een mogelijke zomervakantie in het buitenland - of zelfs aan de Belgische kust - en het kunnen doorgaan van speelpleinwerkingen en sport- en vakantiekampen voor kinderen, doet werknemers aarzelen om nu hun vakantie op te nemen.' Volgens de hr-dienstverlener vrezen werkgevers nu dat hun personeelsleden veel vakantiedagen zullen opnemen in het najaar, terwijl de bedrijfsactiviteiten dan mogelijk zullen toenemen.