Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen Column

'Welke impact zal de uitslag van de Midterms hebben op de beurzen?'

In wiens voordeel de uitslag ook zal uitdraaien, we denken dat ook de Amerikaanse beurs geldt dat de hausse in blessuretijd zit. Maar hoeveel minuten blessuretijd we nog krijgen, kan wel mede afhangen van de uitslag. Dat zegt Danny Reweghs, Directeur strategie Inside Beleggen.