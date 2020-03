De banken spelen de komende maanden een belangrijke rol in het draaiende houden van de economie. Zij moeten kredieten blijven toekennen en afbetalingen uitstellen voor wie het nodig heeft. Welke bankzaken kunnen we vanop afstand regelen en welke niet? De redactie legde haar oor te luisteren bij elf banken.

Argenta rekent de laagste kosten aan voor verrichtingen in de kantoren en profileert zich als een bank die het menselijke contact vooropstelt. "Maar we vragen de klanten in de huidige context om dat contact te beperken tot het strikt noodzakelijke, in hun eigen belang en dat van onze medewerkers", laat woordvoerster Mieke Winne weten.

Argenta rekent de laagste kosten aan voor verrichtingen in de kantoren en profileert zich als een bank die het menselijke contact vooropstelt. "Maar we vragen de klanten in de huidige context om dat contact te beperken tot het strikt noodzakelijke, in hun eigen belang en dat van onze medewerkers", laat woordvoerster Mieke Winne weten.De bank volgt de richtlijnen van de sectorfederatie Febelfin om met gesloten deuren te werken. In de voormiddag kunnen de banken klanten ontvangen, maar enkel op afspraak. De kantoren die normaal zaterdagvoormiddag openen, doen dat tijdelijk niet.Bij afspraken in de kantoren moet minstens 1,5 meter afstand worden gerespecteerd tussen de adviseur en de klanten. De banken sparen het poets- en ontsmettingsmiddel niet en geven speciale aandacht aan deurklinken, touchscreens van automaten en gemeenschappelijke ruimtes. De medewerkers in de kantoren moeten ook continu de handen wassen.Wij vroegen de banken voor welke bankzaken klanten zich nog naar het kantoor moeten begeven. Argenta en KBC antwoordden daar niet concreet op. Argenta heeft naar eigen zeggen "procedures beschikbaar gesteld" om de klanten vanop afstand vlot verder te helpen. "De meeste van onze transacties en adviezen kunnen vanop afstand en we breiden dat aanbod uit", antwoordt woordvoerster Viviane Huybrecht.Bij Crelan kunnen enkele transacties, zoals kredietaanvragen, uitzonderlijk en onder bepaalde voorwaarden vanop afstand. "Dat kan enkel voor klanten die we goed kennen", voegt woordvoerder Leo De Roeck eraan toe. Voor sommige zaken moeten de klanten nog naar het kantoor komen. "Als ze langskomen, worden de transacties zo veel mogelijk vanachter het glas afgewerkt."Bij AXA kunnen de klanten een lening op afbetaling, zoals een autolening, volledig digitaal afsluiten. Voor een woonkrediet klinkt het enigszins cryptisch dat de klanten moeten contact opnemen met hun bankagent, "die met de klant zal bekijken wat mogelijk is".Nagelmackers is duidelijker. De documenten voor nieuwe kredieten vereisen een handtekening op papier, "maar we mailen alle documenten vooraf naar de klanten, die ze thuis grondig kunnen nalezen. Zo beperken we de tijd in het kantoor", laat woordvoerder Bart Beeusaert weten. Alle banken proberen cashtransacties te vermijden. Als dat toch nodig is, nemen de bankiers extra hygiënemaatregelen. Nagelmackers spreekt over handschoenen en alcoholgel.De woordvoerder van AXA merkt op dat voor een nalatenschapsdossier met volmachten kan worden gewerkt. "De erfgenaam die de volmacht heeft, kan een afspraak maken om de regelingsinstructies te komen ondertekenen. Als die erfgenaam een klant is, kan hij ook een e-mail sturen met een kopie van zijn identiteitskaart in de bijlage." De Vlaamse Belastingdienst kent automatisch uitstel toe voor de aangifte van de nalatenschap "tot twee maanden na het einde van de strengere coronamaatregelen". Normaal moet een aangifte van de nalatenschap binnen vier maanden na een overlijden gebeuren. Het is dus niet nodig u vandaag al naar het bankkantoor te begeven om een erfenis te regelen.Voor de opname van het geld van pensioensparen moeten de klanten van AXA contact opnemen met hun bankagent. De bank specificeert niet of de afwikkeling via het internet of via de telefoon kan. "Voor die actie vinden we het belangrijk dat de bankagent de klant kan informeren en begeleiden. Zo kan het bijvoorbeeld interessanter zijn je pensioensparen nog niet meteen op te nemen op 65-jarige leeftijd, wegens de situatie op de financiële markten bijvoorbeeld. Geld opnemen voor je 60ste verjaardag is fiscaal gezien helemaal niet interessant." Nagelmackers is duidelijk over de opname van pensioenspaargeld. "We bezorgen de documenten aan de klant, die ze rustig kan nalezen. De klant moet voor de uitvoering wel een handtekening in het kantoor komen plaatsen."CKV, een van de kleinere spelers, antwoordt "ja" op de vraag of bankzaken - van een woonkrediet afsluiten, over een grote som geld schenken, tot het geld van pensioensparen opnemen - vanop een afstand kunnen worden geregeld. In de kantoren kunnen de klanten enkel nog terecht voor dringende zaken.Ook bij de grootbanken kunnen de klanten nagenoeg alles met een telefoontje of enkele muisklikken regelen. Op de vraag of grote geldsommen overschrijven lukt, antwoordt BNP Paribas Fortis: "Met een kaartlezer kan je tot 300.000 euro overschrijven." Ook kredieten afsluiten of het geld van pensioensparen opnemen, kan via de digitale kanalen.Ook bij ING kan zo goed als alles vanuit de zetel. "We hebben onze processen aangepast en we hebben de tools om de documenten voor een krediet digitaal te laten ondertekenen", zegt Peter Dercon, woordvoerder bij ING België. Ook de schuldsaldoverzekering die bij een hypothecair krediet hoort, kan zonder een bezoek aan de kantoren worden geregeld. Er is nog een hele resem andere verzekeringen die vanop afstand kunnen worden geregeld bij ING België. Er staat meer uitleg in de 'Doe-het-zelf'-zone van de ING-website. Ook AXA Bank heeft zo'n 'Ik bankier zelf'-pagina."We breiden de lange lijst van bankzaken die op afstand kunnen worden geregeld nog uit, om de kwaliteit van de dienstverlening te vrijwaren", zegt Belfius-woordvoerster Ulrike Pommée. Een schenking of een grote som geld overschrijven, een nalatenschapsdossier regelen, leningen afsluiten, beleggen en beleggingsadvies inwinnen, dat staat allemaal al op die lijst. "Via de bankmail kunnen de klant en het bankkantoor veilig communiceren", zegt Pommée.