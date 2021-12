Energieleverancier Watz vraagt aan de rechtbank tijdelijke bescherming tegen zijn schuldeisers. Zoals de procedure voorschrijft, zal netbeheerder Fluvius optreden als noodleverancier. Klanten moeten zo snel mogelijk elders een nieuw contract afsluiten.

Voor de goede orde: Watz benadrukt zelf dat het niet om een faillissement gaat. Het bedrijf heeft echter niet voldoende middelen om de exploderende prijzen op de energiemarkt wereldwijd het hoofd te bieden.

Daarom heeft de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) vandaag toestemming gegeven aan netbeheerder Fluvius om Watz de toegang tot de Vlaamse distributienetten voor gas en elektriciteit te ontzeggen.

Zullen klanten zonder gas of elektriciteit vallen?

Neen. De zowat 22.000 elektriciteitsklanten en 12.000 gasklanten van Watz komen niet in de kou te zitten. Omdat Watz een procedure voor een gerechtelijke reorganisatie bij de ondernemingsrechtbank is gestart, wordt de noodleveranciersregeling bij netwerkbeheerder Fluvius opgestart. Dat staat zo voorgeschreven in het Energiedecreet.

Die noodlevering start vanaf dinsdag 21/12/2021 en dat voor een maximum van 60 dagen. De netwerkbeheerder zal Watz-klanten daar ook via brief of e-mail over inlichten.

Hoe snel moeten klanten een nieuwe energieleverancier vinden?

Zo snel mogelijk. Aangezien Fluvius een noodleverancier is, heeft het bedrijf weinig reserves. De netwerkbeheerder moet nu elektriciteit aankopen aan een hogere prijs. En dat op een moment dat de marktprijzen voor gas en elektriciteit al ongeziene hoogtes bereiken. Die kosten worden uiteraard doorgerekend aan klanten die beroep moeten doen op Fluvius. De prijzen liggen dus hoger dan die van commerciële leveranciers.

Gezinnen die van een sociaal tarief genieten, zullen dat ook bij Fluvius doen. Let wel dat de federale overheidsdienst Economie dat tarief opnieuw moet bevestigen. Dat kan tot drie maanden duren. Mocht u in de tussentijd te veel betaald hebben, dan krijgt u dat later terug.

Hoe kunnen klanten een nieuw contract kiezen?

De beste manier om een nieuw contract te vinden, is een simulatie met de V-test op de website van de Vlaamse energieregulator VREG. Dat kan zowel voor aardgas als elektriciteit, volgens een variabel of vast tarief.

Experten zijn het er niet over eens of u in deze tijden best voor een variabel of vast contract kiest. Als u denkt dat de prijzen binnenkort weer zullen dalen, kan u voor een variabel contract kiezen. Als u zich toch liever vastklikt aan een prijs, bijvoorbeeld uit angst dat de prijzen nog verder zullen stijgen, dan opteert u beter voor een vast tarief.

Watz heeft intussen ook een overeenkomst met de Luikse energieleverancier Mega. Die concurrent staat te trappelen om klanten over te nemen. Het gaat voor alle duidelijkheid om een aanbod. Klanten moeten dus niet ingaan op dat voorstel. Als ze dat wel willen, dienen ze hun akkoord te geven.

Hoe sluiten klanten dat contract af?

Dat kan online of via de klantendienst van uw geprefereerde energieleverancier. Zij worden momenteel nog bedolven onder de aanvragen van klanten die door het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier op zoek moesten naar een nieuwe energieleverancier. Hou er dus rekening mee dat het even kan duren alvorens een aanvraag wordt goedgekeurd.

Hoewel Fluvius 60 dagen lang als noodleverancier mag optreden, is het toch beter om binnen de dertig dagen een nieuw contract af te sluiten.Wie voor 21 januari een nieuw contract sluit, kan zijn nieuwe commerciële leverancier vragen om de startdatum van het nieuwe contract op 21 december vast te leggen. Als die leverancier daarmee instemt, volgt er geen energiefactuur van de noodleverancier.

