Wat is de invloed van architectuur op de waarde van vastgoed?

"Zonder die innovatieve architectuur was Equilis er nooit in geslaagd Docks voor zo veel geld te verkopen", zei David Roulin, de CEO van het architectenbureau Art & Build, in mei vorig jaar nadat hij ontdekt had dat het Canadese fonds AIMCo het Brusselse winkelcentrum voor bijna 300 miljoen euro had overgenomen. Die hoge prijs zou dus te danken zijn aan het opvallende design. "De architectuur kan inderdaad een reële invloed hebben op de waarde van een vastgoedproject", constateert Marnix Galle, de voorzitter van de projectontwikkelaar Immobel. "Architectuur geeft een eigendom karakter, uitstraling, herkenbaarheid. Bovendien kan ze een buurt verbeteren of zelfs helpen een wijk nieuw leven in te blazen."

