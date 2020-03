De overheden in ons land hebben maatregelen getroffen om de economie aan de beademing te houden tot het economische herstel weer kan worden ingezet. De consument moet blijven consumeren en investeren en daartoe moet de koopkracht zo goed en zo kwaad mogelijk op niveau blijven. Een overzicht van alle financiële steun van overheidswege.

We houden dit overzicht up-to-date naarmate er meer details over steunmaatregelen bekend worden. Heeft u als lezer zelf vragen of suggesties? Laat het ons weten via moneytalk@moneytalk.be

Als het consumenten- en ondernemersvertrouwen op zijn gat ligt, dan dreigt de consumptie stil te vallen en dan dreigen de investeringen te stokken. Daarom doen de overheden wereldwijd er alles aan om dat vertrouwen op peil te houden. In ons land zijn er steunmaatregelen op allerlei niveaus. Let wel, je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen - en vaak ook een aanvraag doen - vooraleer je recht hebt op deze duwtjes in de rug.

1. Tijdelijke werkloosheid

De federale regering heeft vrij snel het systeem van de tijdelijke werkloosheid in stelling gebracht. Toen het coronavirus nog vooral in China aanwezig was, lagen er in ons land al fabrieken stil omdat de toeleveranciers niet meer voldoende grondstoffen of onderdelen konden leveren. De uitkering werd verhoogd. Daarna werd het systeem in verschillende stappen vereenvoudigd en de procedures versneld.

2. Hinderpremie

De Vlaamse regering voorziet ook in een hinderpremie van 4000 euro voor alle ondernemingen die verplicht de deuren moesten sluiten. Als de sluiting langer duurt dan 5 april, zal er 160 euro per verplichte sluitingsdag bij komen. Dat deuren sluiten moet je letterlijk nemen, enkel bedrijven met een fysieke inrichting komen in aanmerking. De lijst met getroffen bedrijven gaat van cafés en restaurants tot notarissen. Uiteindelijk is na veel vijven en zessen op 24 maart ook beslist de kappers te sluiten. De volledige lijst vindt u hier.

In Wallonië is in een compensatiebedrag van 5000 euro voorzien. In Brussel wordt ook geld vrijgemaakt om bedrijven te steunen. Die compensaties worden niet belast.

Er zijn echter zeer veel freelancers zonder fysieke inrichting. Zij dreigen uit de boot te vallen.

3. Uitstel van belastingen

Bedrijven die kunnen bewijzen dat ze het moeilijk hebben door de gevolgen van het coronavirus kunnen bij de federale overheidsdienst Financiën een afbetalingsplan krijgen voor de bedrijfsvoorheffing en de btw. Ze krijgen automatisch twee maanden extra de tijd om die belastingen te betalen.

Ook voor de betaling van de personen- en de vennootschapsbelastingen wordt de betalingstermijn automatisch verlengd met twee maanden. Voor allerhande belastingen kan ook een afbetalingsplan worden uitgewerkt met de fiscus. De FOD Financiën bundelde de informatie omtrent deze steunmaatregelen op haar website.

4. Uitstel van sociale bijdragen

Zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten kunnen uitstel vragen voor de betaling van hun sociale bijdragen.

Ook werkgevers kunnen een afbetalingsplan krijgen voor werkgeversbijdragen.

5. Waarborg voor nieuwe kredieten en uitstel voor aflossing bestaande leningen

Voor mensen zonder inkomsten of met onvoldoende inkomsten, die bovendien ook hun spaargeld niet kunnen aanspreken om hun hypothecaire krediet netjes op tijd af te lossen, werkt de banksector een oplossing uit. De Belgische overheid zal ook garant staan voor bepaalde leningen van bedrijven. De overheid zal een deel van de kredietverliezen die de banken mogelijk zullen lijden, voor haar rekening nemen.

