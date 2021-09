Woensdag beslist de Amerikaanse centrale bank over de afbouw van het stimulusprogramma. 'Het worden heel spannende momenten voor de financiële markten', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Sinds de bekendmaking van de notulen van de vorige vergadering en sinds de toespraak van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Jerome Powell, in Jackson Hole weten we dat er deze week een bijzonder belangrijke bijeenkomst van de Federal Reserve zit aan te komen. Heel veel marktpartijen zullen woensdag de ogen open houden en de oren spitsen als het Fed-besluit zal worden bekendgemaakt. Zal de Amerikaanse centrale bank het stimulusprogramma onmiddellijk beginnen af te bouwen? Of is de conclusie dat het nog te vroeg is en dat de Fed de volgende data over tewerkstelling en inflatie wil afwachten? Of wordt pas in 2022 afgebouwd, door de forse opkomst van de deltavariant en het erg tegenvallende jobrapport voor augustus (235.000 nieuwe jobs versus 733.000 verwacht)? Of kort samengevat: to taper or not to taper.

De spanning rond het taperingthema is beginnen op te laaien na het lezen van de notulen met betrekking tot de vorige vergadering. Heel wat Fed-gouverneurs lieten tijdens die meeting duidelijk blijken er voorstander van te zijn nog dit najaar te starten met de afbouw van het stimulusprogramma (momenteel 120 miljard dollar maandelijkse aankopen van schuldpapier) wegens het fors economisch herstel en de oplopende inflatie. Maar de jongste weken zijn de economische data minder goed. Dat is een rechtstreeks gevolg van de opmars van de deltavariant van het coronavirus in de Verenigde Staten. Dat heeft onder meer het consumentenvertrouwen aangetast, voor een tegenvallend jobrapport gezorgd en mogelijk de inflatie deze zomer doen pieken. De vraag is welke impact dat heeft op de meningen van de Fed-gouverneurs en of Fed-voorzitter in die context al de start van de tapering kan aankondigen. De meest gehoorde prognose bij waarnemers is dat het nog te vroeg is en dat de kans veel groter is dat de aankondiging van de afbouw van het stimulusprogramma er op de volgende bijeenkomst, begin november, komt. In de top tien van de zwakst presterende aandelen op Euronext Brussel staan vijf biotechwaarden, waarvan er vier in de voorbeeldportefeuille zitten. Na een uitzonderlijke sterke periode in 2019 en de eerste helft van 2020 zit de klad er nu al meer dan een jaar in. Dat is niet leuk, maar ook niet zo uitzonderlijk, als we het parcours van de Belgische biotech in het afgelopen decennium overschouwen.In de zomer van 2020 was er de mokerslag voor Galapagosdat de Amerikaanse autoriteiten de ontstekingsremmer filgotinib/Jyseleca niet meteen toelieten tot de Amerikaanse markt voor de reuma-indicatie. Van het bedrijf, dat lang de vaandeldrager van de sector was, kregen we sindsdien nog teleurstellingen te slikken. De pensionering van topman Onno van de Stolpe staat dan ook symbool voor de moeilijke periode waar de sector in het algemeen en Galapagos in het bijzonder doorheen moet.De sector zal altijd wel gekenmerkt worden door hoge toppen en diepe dalen, omdat in de vele jaren van klinische fases meestal cruciaal nieuws komt, waarbij beslist wordt of de studie al dan niet wordt voortgezet. Gezien de doorgaans beperkte pijplijn bij de meeste biotechbedrijven, heeft die berichtgeving een significant koerseffect. Blijft de belegger er dan maar beter van weg? Dat is niet onze insteek. Vooral wij, Belgen, zouden de biotechaandelen veel meer mogen koesteren. Onze biotechbedrijven zijn wereldtop, en als we nog beursgenoteerde ondernemingen zullen voortbrengen die miljarden euro's waard zijn, dan zal het meer dan waarschijnlijk in de biotech gebeuren of niet gebeuren. Veel beloftevolle technologiebedrijven die dat miljardenpotentieel hebben, vinden we op de Brusselse beursvloer niet.Maar we blijven herhalen dat we, om succesvol te kunnen zijn met biotechwaarden, een aantal strikte regels moeten volgen. Een langetermijnhorizon van minstens vijf jaar is de eerste vereiste. Voorts moet je zorgen voor een spreiding over meerdere bedrijven (minstens vijf), de kasposities van de biotechbedrijven in de gaten houden, en de winnaars niet bij de eerste verdubbeling verkopen. De winnaars doen de verliezers grotendeels vergeten. Het parcours van argenx in de afgelopen zes jaar bewijst dat. Van een beurswaarde van enkele honderden miljoenen euro's is het nu afgerond 15 miljard euro waard. De koersstijging van circa 2000 procent over de voorbije vijf jaar kent haar gelijke niet op Euronext Brussel over die periode.Toen we de diversificatie richting biotech hebben gemaakt, deden we dat in de veronderstelling dat er minstens één - en het liefst meer - het zouden maken. Daarom ook valt het belang van de goedkeuring van efgartigimod (ARGX-113) voor de zeldzame spierziekte myasthenia gravis door de FDA moeilijk te overschatten. De beslissing valt in principe op 17 december. Goed nieuws kan alsnog zorgen voor een happy end voor 2021. Anders wordt dit jaar echt een annus horribilis. Vanuit goed risicobeheer hebben we terugkeer van de beurskoers richting 300 euro gebruikt om het fors opgelopen gewicht van argenx in de voorbeeldportefeuille te milderen, in afwachting van cruciaal nieuws. Maar we gaan uiteraard uit van een gunstige beslissing en een vervolg van dit succesverhaal.