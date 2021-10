De huidige energiecrisis laat zich niet enkel voelen bij verbruikers, maar ook bij energieleveranciers. Op 20 oktober maakte minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bekend dat een kleine Vlaamse leverancier met een betalingsachterstand kampt. Ondertussen zou de leverancier een gedeelte van de achterstand hebben weggewerkt, meldt het kabinet van de minister.

Zo'n betalingachterstand betekent nog niet onmiddellijk een faillissement, benadrukt de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Toch doet de kwestie heel wat vragen rijzen over wat er gebeurt wanneer je energieleverancier over kop gaat.

Wanneer de marktwerking op (zeer) korte termijn wordt verstoord en een leverancier plots kampt met technische problemen waardoor de bedrijfswerking en leverdiensten in gedrang komen, stelt de VREG distributienetbeheerder Fluvius aan als noodleverancier. 'Mensen zullen nooit in de kou komen te zitten', verzekert Andy Pieters, woordvoerder van het kabinet van Demir. Dit vangnet is slechts tijdelijk en klanten worden verzocht zo snel mogelijk over te stappen op de vrije markt.

In een persbericht meldt het kabinet van Demir dat de minister de optie onderzoekt om het decretaal mogelijk te maken dat naast Fluvius, ook een andere partij kan optreden als noodleverancier. Op die manier wordt eventuele te grote druk op Fluvius voorkomen.

In geval van faillissement wordt een curator aangeduid die het proces opvolgt en de nodige afspraken tussen leverancier en klanten treft, zegt Pieters. Hij benadrukt dat de overheid hier niet in betrokken is. Klanten van de failliete leverancier kunnen zich dan als schuldeiser opstellen en hun voorschot terugvragen.

Toch is het weinig waarschijnlijk dat ze het volledige bedrag terugkrijgen, zegt Melissa Vanmeenen, professor Insolventierecht en vicedecaan aan de UAntwerpen. 'De schuldeisers moeten wachten tot de afrekening van het faillissement of er nog iets te rapen valt.' Daarnaast genieten de klanten niet van een speciaal beschermingsfonds zoals wel het geval is wanneer een bank failliet wordt verklaard.

