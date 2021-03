Vreg wil capaciteitstarief dan toch uitstellen

Er is dan toch uitstel in de maak voor het capaciteitstarief. De Vlaamse energieregulator Vreg wil het tarief een half jaar uitstellen. Als netbeheerder Fluvius er dan nog niet in slaagt het tarief uit te rollen, riskeren ze een miljoenenboete.

De Vreg kondigde vorig jaar de invoering aan van het zogenaamde capaciteitstarief voor stroom, vanaf 2022. Momenteel worden de distributienettarieven voor gezinnen en kmo's nog volledig berekend op basis van de afgenomen hoeveelheid stroom. Hoe meer men verbruikt, hoe meer men betaalt voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Maar vanaf januari 2022 zullen de netkosten berekend worden op basis van het piekverbruik. Het wordt dan ook interessanter om het stroomverbruik te spreiden. Vlaams energieminister Zuhal Demir drong al aan op uitstel, omdat het voor de gemiddelde consument te veel wordt, na de vernietiging van de regeling met de terugdraaiende teller. Ook distributienetbeheerder Fluvius vroeg om uitstel, met een halfjaar. De invoering zou anders immers bijna samenvallen met de brede opstart van Atrias, de centrale databank om de verbruiksgegevens van de digitale meters te verzamelen. De Vreg betreurt de vraag van Fluvius, maar zal nu ook zelf voorstellen om de invoering van het capaciteitstarief uit te stellen naar 1 juli 2022. "We zijn niet doof voor de vraag van Fluvius", aldus een woordvoerster van de Vreg. De regulator zal nu een voorstel tot uitstel doen, en een raadpleging bij de betrokken partijen organiseren. Fluvius riskeert wel een boete, als de netbeheerder er tegen juli nog niet in slaagt de nieuwe tariefstructuur uit te rollen. Per maand vertraging dreigt Fluvius naast een miljoen euro minder ontvangsten te grijpen. Omgekeerd kan Fluvius op een half miljoen euro rekenen indien ze 'draagvlak' bij de gebruikers creëren voor de invoering van de digitale meter en het capaciteitstarief.