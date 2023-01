Het aantal klachten over energieleveranciers is in het derde kwartaal van het voorbije jaar met een derde gestegen in vergelijking met de drie maanden daarvoor. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die de Vlaamse energieregulator VREG heeft vrijgegeven.

Het aantal klachten dat de federale ombudsman en de VREG ontvingen, steeg van 1.054 in het tweede kwartaal naar 1.402 in het derde kwartaal, of een toename met 33 procent.

De klachten gaan onder meer over vertragingen in de facturatie. Problemen met laattijdige energiefacturen slepen al enkele maanden aan, wat zeker in tijden van hoge prijzen tot veel onzekerheid leidt bij consumenten. Andere klassiekers op de klachtenlijst zijn onder meer de onbereikbaarheid van klantendiensten, de omzetting van een vast naar een variabel contract of de aanpassing van voorschotten.

Het derde kwartaal was ook gekenmerkt door extreem hoge energieprijzen, met facturen voor elektriciteit en aardgas die in het bijzonder in september naar records stegen.

Het gaat om een trend die al enkele kwartalen aan de gang is. Dat blijkt ook uit het aantal sterren dat de leveranciers krijgen op de site van de regulator. Hoe meer sterren, hoe minder klachten de VREG en de ombudsman voor Energie ontvingen. Slechts één leverancier heeft nog het maximum van vijf sterren: Ecopower. Maar dat bedrijf heeft een stop voor nieuwe klanten ingevoerd.

