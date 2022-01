De hardnekkig hoge inflatiecijfers maken ook de gouverneurs van de Amerikaanse centrale bank nerveus.

Woensdag 12 januari wordt in de Verenigde Staten het inflatiecijfer voor de maand december bekendgemaakt. De economen en de strategen vrezen dat de inflatie is opgelopen tot liefst 7,2 procent. Dat is niet alleen een stijging tegenover de 6,8 procent van november, maar ook het hoogste cijfer in veertig jaar, sinds 1982. Dat jaar lag in de tweede oliecrisis. De kerninflatie (zonder energie en voeding) zou boven 5 procent kunnen klimmen, ook het hoogste cijfer in decennia.De inflatiedruk in de VS blijft dus wellicht bijzonder hoog. En niet alleen daar. De recentste inflatiecijfers in de Europese Unie lagen in de buurt van 5 procent, en dat hebben we hier ook lang niet meer gezien. De financiële markten maken zich daar almaar meer zorgen over. Zulke inflatiecijfers had een jaar of zelfs zes maanden geleden niemand voor mogelijk gehouden. Wall Street is dan ook aarzelend aan het nieuwe jaar begonnen. Vooral de techaandelen kwamen onder druk. Een schril contrast met de stortvloed aan records in 2021.De hardnekkig hoge inflatiecijfers maken ook de gouverneurs van de Amerikaanse centrale bank nerveus. Dat kunnen we afleiden uit de notulen van de laatste meeting van 2021, op 14 en 15 december. Niet alleen is sprake van een versnelde afbouw van het stimulusprogramma, maar ook van snel te beginnen met renteverhogingen. Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell heeft lang aangegeven dat de inflatie tijdelijk was, maar daar heeft hij ongetwijfeld spijt van. De stijging van het prijzenpeil gaat veel hoger en duurt veel langer dan verwacht. De markt gaat nu uit van al drie renteverhogingen in 2022, waarvan al minstens een in de eerste jaarhelft. Het beursjaar is op de internationale aandelenmarkten niet geweldig gestart. Dus is het toch uitkijken naar de aftrap van het Amerikaanse resultatenseizoen op vrijdag 14 januari. Traditioneel geven de banken als eerste een inzicht in de stand van zaken tijdens het laatste kwartaal van 2021 en dus in de jaarwinsten. Onder meer Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo komen vrijdag aan de beurt. De voorbije kwartalen zorgden de banken meestal voor een sterke start van het resultatenseizoen. Gezien de toegenomen zenuwachtigheid kunnen ze dat nu maar beter opnieuw doen.