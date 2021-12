De inflatiedruk houdt niet alleen in de VS aan. Ook in Europese Unie lagen de recentste inflatiecijfers in de buurt van 5 procent, en dat hebben we hier ook lang niet meer gezien. Toch reageerden de financiële markten opvallend rustig.

Vrijdag is in de Verenigde Staten het inflatiecijfer voor november bekendgemaakt. De inflatie is er opgelopen tot 6,8 procent. Dat is een gevoelige stijging tegenover de 6,2 procent van oktober én het hoogste cijfer sinds 1982, een jaar dat in de tweede oliecrisis lag. De kerninflatie (zonder energie en voeding) is opgelopen tot 4,9 procent, conform de verwachtingen.De inflatiedruk houdt niet alleen in de VS aan. Ook in Europese Unie lagen de recentste inflatiecijfers in de buurt van 5 procent, en dat hebben we hier ook lang niet meer gezien. Toch reageerden de financiële markten opvallend rustig. Het was conform de prognoses, maar wel een cijfer dat een jaar of zelfs zes maanden geleden niemand voor mogelijk had gehouden. Wall Street opende meteen hoger, en ook op de andere markten was er geen enkele zweem van paniek.Het is toch een belangrijk element, dat de Amerikaanse centrale bank zal meenemen op haar laatste meeting van 2021, die plaatsvindt op 14 en 15 december. Tijdens die meeting zal gedebatteerd worden over een versnelde afbouw van het stimulusprogramma. Tot de vorige vergadering van begin november kocht de Federal Reserve maandelijks voor 120 miljard dollar aan schuldpapier op. Op de vorige meeting is dan beslist om dat bedrag maandelijks met 15 miljard dollar te verminderen, zodat de tapering tegen midden volgend jaar is afgelopen. Voorzitter Jerome Powell - die van president Joe Biden een tweede ambtstermijn heeft gekregen - heeft onlangs in de Amerikaanse Senaat aangegeven een voorstander te zijn van een versnelde afbouw, zodat de tapering enkele maanden eerder zal afgelopen zijn. Het is afwachten of de meeting hem zal volgen, en hoe de markten daarmee zullen omgaan. Even rustig als afgelopen vrijdag? Een ander punt wordt of de Fed al meer klaarheid schept over het traject dat ze voor ogen heeft voor renteverhogingen. De markt gaat uit van minstens twee renteverhogingen in 2022, waarvan al een midden 2022. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) moet deze week een beslissing nemen over het stimulusprogramma. Op donderdag komen we te weten of en wanneer de ECB haar pandemieprogramma van obligatieaankopen stopzet. De markt gaat ervan uit dat dat zal gebeuren tegen maart, maar verwacht nog niet dat de ECB in 2022 al de rente zal verhogen.De week eindigt hopelijk op een climax voor de Belgische biotechbelegger. Vrijdag krijgt onze nationale biotechtrots argenx in principe te horen of ze van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA toestemming krijgt om efgartigimod(ARGX-113) voor de ernstige spierziekte myasthenia gravis (MG) in de VS op de markt mag brengen. Het Gentse biotechbedrijf is met een beurswaarde van 13,3 miljard euro de duurste beursgenoteerde onderneming ter wereld die nog geen product op de markt heeft. Het groene licht van de FDA moet de start zijn van hopelijk een blockbuster, een geneesmiddel dat meer dan 1 miljard dollar per jaar aan verkoop oplevert. Efgartigimod zou voor nog veel meer auto-immuunziekten werkzaam moeten zijn. Argenx heeft beloofd tegen 2025 het product voor vijftien indicaties op de markt of in klinische studies wil hebben. Analisten mikken voor efgartigimod op piekverkopen rond 5 miljard dollar. Dat zou fenomenaal zijn. Maar eerst toch maar zien of die goedkeuring er aan het einde van de week komt. Want dat is essentieel om te kunnen beginnen aan een rooskleurig verhaal.