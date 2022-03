Deze week zal blijken hoe erg de oorlog in Oekraïne de globale economie parten speelt. Verder blijkt de rol van goud als uitblinker nog niet uitgespeeld.

In de wereld van financiën en zaken blinkt men uit in het lukraak aan elkaar plakken van bepaalde woorden in de hoop dat de lezer of toehoorder er zich iets bij kan voorstellen. Aankoopmanagersindex is een voorbeeld. De eerste hint is dat het een index is, dus een verzameling van iets. Hint nummer twee is dat het iets met aankoopmanagers te maken. Wat precies? Wie weet het?

...

In de wereld van financiën en zaken blinkt men uit in het lukraak aan elkaar plakken van bepaalde woorden in de hoop dat de lezer of toehoorder er zich iets bij kan voorstellen. Aankoopmanagersindex is een voorbeeld. De eerste hint is dat het een index is, dus een verzameling van iets. Hint nummer twee is dat het iets met aankoopmanagers te maken. Wat precies? Wie weet het?Een andere eigenaardigheid in die kringen is dat de Engelse termen, en vooral de acroniemen, veel beter bekken dan de stuntelig aandoende Nederlandse vertalingen. Zo ook bij aankoopmanagersindexen, die vooral bekend staan als purchasing managers index, of kortweg PMI.Alle taalkundige frustraties terzijde, zijn de PMI's een van de voornaamste economische barometers. Ze peilen via grootschalige enquêtes naar het economische sentiment in bedrijven en nemen zo de temperatuur van het economische water op.Deze week komen de eerste PMI-cijfers uit sinds de uitbraak van de Oekraïne-oorlog. Daarmee krijgen we zicht op hoe fel het conflict de bedrijvigheid heeft bekoeld. Vorige maand gaven de PMI's nog een economische expansie aan, onder andere dankzij het wegdeemsteren van covid. Deze week zal blijken of die opleving een deuk heeft gekregen.Op heel korte termijn is er geen rechtstreeks verband tussen de PMI's en de beurs. Slechte of goede PMI-cijfers doen de beurs niet kelderen of boomen, maar hun trends zijn wel met elkaar verbonden. Aanhoudende slechte PMI-cijfers zullen zich vroeg of laat vertalen in lagere beurskoersen en omgekeerd.Zoals de PMI's een graadmeter zijn voor economisch sentiment, zo is goud een graadmeter voor angst en onzekerheid. Afgaand op de prestatie van goud als belegging is er momenteel aan die twee emoties geen gebrek op de financiële markten. Vorige maand tekende het edelmetaal, na grondstoffen, het hoogste maandrendement op met 6 procent. Grondstoffen deden het nog beter met 8 procent.In de aanloop naar de Oekraïne-oorlog zorgde de toenemende onzekerheid al voor een oplopende goudkoorts en ging de goudprijs van 1.785 naar 1.898 dollar per ons. Sinds de inval piekte de prijs rond 2.044 dollar om dan weer terug te vallen tot 1.922 dollar.Alles went, jammer genoeg ook een oorlog, en dus is de vraag of met die oorlogsgewenning de goudprijs verder zal zakken naar de niveaus van voor de Russische invasie. Goud doet het vaak goed in tijden van extreme onzekerheid, maar zodra die afneemt doet het edelmetaal het niet beter dan het marktgemiddelde.De analisten van de zakenbank Goldman Sachs zien geen prijsverzakking op komst. Zij kwamen recent met een rapport waarin ze hun verwachtingen voor de goudprijs optrokken tot 2.500 dollar per ons in de komende twaalf maanden.Zij zien die prijsstijging niet zozeer als het gevolg van aanhoudende onzekerheid, maar wel omdat ze de drie voornaamste drijfveren achter de vraag naar goud zien opveren. De analisten van de grootbank zien steeds meer particulieren het edelmetaal kopen, vooral in Azië. Daarnaast heeft het conflict in Oekraïne de kapitaalstroom richting goud-ETF's een versnelling gegeven die volgens de Goldman Sachs-analisten niet meteen zal afremmen.Tot slot verwachten zij dat centrale banken wereldwijd meer goudvoorraden zullen inslaan. Met de toegenomen geopolitieke onzekerheid zullen meer landen hun reserves willen diversifiëren en goud is daar een manier voor. De bevriezing van Ruslands buitenlandse reserves speelt een niet te onderschatten rol in die diversificatiedrang van andere landen. Rusland werd van de ene op de andere dag afgesneden van al zijn dollars, euro's en andere buitenlandse munten en heeft alleen nog maar toegang tot het goud in de kluizen van de Russische centrale bank. Andere landen die voor zichzelf ook maar het minste risico inschatten dat hen dat ook kan worden aangedaan - wat als China steeds explicieter naar Taiwan begint te lonken? - zullen daarom hun reserves meer willen spreiden over onder meer goud.Daarnaast wijzen de Goldman-analisten erop dat goud meestal goed presteert in de periodes wanneer centrale banken de rente opkrikken. Aangezien we volgens velen aan de vooravond van een nieuwe opwaartse rentecyclus staan, is dat iets om rekening mee te houden.