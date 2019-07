Vanaf 1 september zullen werknemers ook steps, eenwielers en hoverboards kunnen kopen met hun ecocheques. Dat zegt de Nationale Arbeidsraad, waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn, donderdag in een persbericht.

Aanleiding voor de gewijzigde lijst is de invoering van het mobiliteitsbudget op 1 maart 2019. Het mobiliteitsbudget laat toe dat werknemers een geldsom vrij kunnen verdelen over verschillende vervoersmiddelen, zodat ze vlotter en milieubewuster op het werk raken. Werknemers zullen vanaf 1 september dus steps, eenwielers en hoverboards kunnen kopen met hun ecocheques, op voorwaarde dat die geen motor of een elektrische motor hebben.