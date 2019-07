De overheid kan niet in haar eentje voor meer concurrentie in de telecomsector en lagere prijzen zorgen. De consumenten moeten sneller van operator veranderen. Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Telenet verhoogt op 4 augustus de prijzen van de meeste van zijn abonnementen met 1,87 procent. De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen van de grote spelers Proximus, Telenet en VOO jaarlijks gestegen, vaak veel hoger dan de inflatie. Die synchrone prijsstijgingen zijn een mooie illustratie van het gebrek aan concurrentie in de telecomsector. Supermarkten kunnen niet met hetzelfde gemak de inflatie doorrekenen aan de klant, anders verliezen ze marktaandeel. Maar voor telecomoperatoren zijn de Belgen te loyaal en te royaal.

Uit angst voor de rompslomp blijven we bij onze operator. Er is geen reden voor die angst. Een van de maatregelen van de regering-Michel is de Easy Switch-regeling, waarbij de operatoren zelf voor de overdracht moeten instaan en moeten garanderen dat de klant niet tijdelijk zonder internet of tv valt. In plaats van daar echt gebruik van te maken, ketenen Belgen zich steeds meer vast aan één operator door ook nog eens mobiele abonnementen af te nemen boven op vaste telefonie, tv en vast internet. Soms is dat een goede keuze, maar velen betalen zo voor diensten die ze niet gebruiken.

De telecomregulator BIPT maakt de weg vrij voor goedkopere internetabonnementen en slanke bundels met enkel vast internet en mobiele abonnement, door de maximumtarieven te verlagen die Telenet en VOO aan uitdagers zoals Orange mogen vragen voor het gebruik van hun kabelnetwerk. Maar al die pogingen van de overheid om de concurrentie aan te wakkeren worden afgestompt, zolang de operatoren het gevoel hebben dat ze niet voortdurend om hun klanten moeten vechten.