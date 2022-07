Eén euro was dinsdagmiddag exact één Amerikaanse dollar waard. Dat laatste keer dat er pariteit was tussen beide valuta dateert van december 2002, het jaar waarin de euro officieel in gebruik werd genomen.

De koers van de euro zakte rond 11.50 uur eventjes tot exact een dollar, om daarna weer heel licht op te veren. De euro staat al langer onder druk wegens de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne, die met name de energieprijzen fors heeft doen oplopen, en de terughoudendheid van de Europese Centrale Bank (ECB) in de strijd tegen de inflatie.

Producenten die uitvoeren, varen relatief wel bij een zwakkere euro, omdat hun goederen goedkoper worden voor klanten buiten de eurozone. 'Maar andersom wordt alles wat wij invoeren natuurlijk duurder', lichtte financieel econoom Tom Simonts dinsdag toe in "De Ochtend" op Radio 1. Hij verwees daarbij naar onze afhankelijkheid van onder meer buitenlandse olie.

'Je verarmt enerzijds omdat je minder kan kopen in het buitenland en anderzijds omdat je inflatie importeert door meer en meer duurdere producten in te voeren', aldus Simonts. 'En het is al zo moeilijk met die inflatie bij ons. Het is dan een beetje een brandversneller op een barbecue.'

