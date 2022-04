Deze zomer zal elke Vlaming een persoonlijke datakluis krijgen. Dat meldt de Vlaamse overheid donderdag in een persbericht.

Deze zomer zal elke Vlaming een persoonlijke datakluis krijgen. De bedoeling is dat de Vlaming op die manier meer controle krijgt over wat er met zijn overheidsdata gebeurt en dat die data ook op een veilige manier kan worden opgeslagen. Bovendien wordt er ook een samenwerking aangegaan met Doccle, het grootste platform voor digitale administratie in ons land, om de kluis ook uit te breiden met werkgerelateerde data, zoals diploma's. De bedoeling is om nog verdere samenwerkingen aan te gaan met zowel private als publieke partners om de kluis zo nuttig mogelijk te maken.Deze zomer zal elke Vlaming zijn persoonlijke datakluis kunnen activeren via 'Mijn Burgerprofiel'.