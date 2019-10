Vlaanderen belast vuile auto's meer vanaf 2021

Vlaanderen voert de nieuwe Europese uitstoottest WLTP niet in 2020, maar pas in 2021 in. Vanaf dan zullen de autobelastingen voor vervuilende auto's fors stijgen, schrijft De Tijd vrijdag.

Vlamingen die een auto met een hoge CO2-uitstoot kopen, betalen vanaf 2021 een pak meer belastingen. De Vlaamse regering wil vanaf dat jaar de nieuwe Europese uitstoottest WLTP gebruiken bij de berekening van de verkeersfiscaliteit. Berekeningen die Febiac deze zomer publiceerde, toonden dat de BIV (belasting op inverkeerstelling) voor een kleine stadswagen met benzinemotor van 114 naar 231 euro stijgt. Voor een benzinewagen in de compacte middenklasse groeit de BIV zelfs van 357 naar 850 euro. Het Vlaamse regeerakkoord beklemtoont evenwel dat de belastingdruk niet zal stijgen. 'Meer vervuilende wagens worden duurder, milieuvriendelijker wagens goedkoper', klinkt het. De grote vraag is welke auto's de nieuwe Vlaamse minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) als 'milieuvriendelijk' zal omschrijven. Lees ook Waarom u uw gedrag (niet) laat bepalen door een belasting