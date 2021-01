De Vlaamse regering zet de schouders onder een project om leerlingen te helpen om hun schoolfactuur te betalen. Met een zogenaamde Robin-pas kunnen financieel kwetsbare gezinnen schoolmateriaal aankopen met een korting, een gespreide betaling of een andere oplossing op maat. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kunnen daar volgend schooljaar 20.0000 leerlingen mee geholpen worden.

In het secundair onderwijs kunnen de kosten voor studiemateriaal oplopen, zeker voor mensen in armoede. Ongeveer 1 kind op de 5 groeit op in armoede. Vaak doorlopen zij een deel van het schooljaar zonder alle schoolboeken, werkschriften of werkmateriaal. Zo missen zij kansen en lopen ze sneller leerachterstand op.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt daarom 100.000 euro vrij voor het project van Stichting Robin. Dat helpt kwetsbare gezinnen met een zogenaamde Robin-pas met de betaling van hun schoolfacturen. De stichting werkt daarvoor samen met een reeks partners, zoals uitgeverijen en distributeurs. Het gaat onder meer om de uitgeverijen Averbode, Plantyn, Pelckmans, Van In & Diekeure en educatieve distributeurs.

Stichting Robin heeft al proefgedraaid door afgelopen schooljaar (2019-2020) 500 Vlaamse gezinnen te helpen met de aankoop van leermiddelen. Vanaf volgend schooljaar zal dit aantal stapsgewijs uitgebreid worden. Tegen 2030 wil Stichting Robin helpen om de totaalfactuur van alle schoolgaande kinderen in armoede haalbaar en betaalbaar te maken.

Volgend schooljaar zouden met het project al 20.000 kwetsbare leerlingen geholpen kunnen worden. 'We mikken op een hefboomeffect', zegt Weyts. 'Elke euro die we investeren in de Robin-pas moet meerdere euro's besparen voor de gezinnen in armoede.'

Maximumfactuur

Oppositiepartij sp.a noemt het initiatief 'een doekje voor het bloeden'. 'Dit project gaat het probleem van de onbetaalde schoolfacturen voor ouders niet oplossen', zegt sp.a-fractieleider Hannelore Goeman. 'Waarom 20.000 gezinnen proberen helpen als je voor elk gezin dat het niet breed heeft het verschil kan maken? Wat we écht nodig hebben is een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat de studiekeuze en de toekomst van kinderen niet afhangen van de portemonnee van hun ouders.'

