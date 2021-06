De Vlaamse regering heeft een akkoord over een retroactieve investeringspremie voor warmtepompen van 1.163 euro. De Raad van State moet wel nog advies verlenen.

Na een arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter niet langer genieten van een virtueel terugdraaiende teller. De regering stelde daarom een eenmalige compensatie in het vooruitzicht die een rendement van 5 procent op 15 jaar moet garanderen voor de zonnepanelen.

Eigenaars van warmtepompen lieten weten dat die regeling voor hen niet volstaat. Een warmtepomp draait immers vooral in de winter, als er weinig zonneschijn is. Hun elektriciteitsfactuur gaat daardoor fors omhoog. De regering wil hen nu tegemoet komen met een eenmalige retroactieve investeringspremie. Het gaat om een groep van ongeveer 31.000 eigenaars van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen.

