De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel heeft het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier (VEL) dinsdag uitgesproken. De 70.000 getroffen klanten moeten nu zo snel mogelijk een contract afsluiten bij een nieuwe leverancier. Belangrijk: noteer meteen uw meterstanden als u een nieuw contract hebt afgesloten.

Zal ik zonder gas of elektriciteit vallen?

Neen. Fluvius is automatisch uw noodleverancier geworden voor maximum 60 dagen. De netwerkbeheerder heeft klanten van de VEL vandaag een e-mail gestuurd om hen daarover in te lichten. Fluvius heeft op haar website ook extra informatie verzameld voor getroffen klanten, inclusief de tarieven voor haar nooddienstverlening.

Hoe snel moet ik een nieuwe energieleverancier vinden?

Zo snel mogelijk. Aangezien Fluvius een noodleverancier is, heeft het bedrijf weinig reserves. De netwerkbeheerder moet nu elektriciteit aankopen aan een hogere prijs. En dat op een moment dat de marktprijzen voor gas en elektriciteit al ongeziene hoogtes bereiken. Die kost wordt uiteraard doorgerekend aan klanten die beroep moeten doen op Fluvius. De prijzen liggen dus hoger dan die van andere leveranciers.

Gezinnen die van een sociaal tarief genieten, zullen dat ook bij Fluvius doen. Let wel dat de federale overheidsdienst Economie dat tarief opnieuw moet bevestigen. Dat kan tot drie maanden duren. Mocht u in de tussentijd te veel betaald hebben, dan krijgt u dat later terug.

Hoe kan ik snel een nieuw contract kiezen?

De beste manier om een nieuw contract te vinden, is een simulatie met de V-test op de website van de Vlaamse energieregulator VREG. Dat kan zowel voor aardgas als elektriciteit, volgens een variabel of vast tarief.

Experten zijn het er niet over eens of u in deze tijden best voor een variabel of vast contract kiest. Wat wel zeker is, is dat VEL-klanten tot drie keer meer zullen moeten betalen door de hoge marktprijzen wereldwijd.

Als u denkt dat de prijzen binnenkort weer zullen dalen, kan u voor een variabel contract kiezen. Als u zich toch liever vastklikt aan een prijs, bijvoorbeeld uit angst dat de prijzen nog verder zullen stijgen, dan opteert u beter voor een vast tarief.

Hoe sluit ik dat contract af?

Dat kan online of via de klantendienst van uw geprefereerde energieleverancier. Zij worden momenteel bedolven onder de aanvragen, dus het kan even duren alvorens uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Hoewel Fluvius 60 dagen lang als noodleverancier mag optreden, is het toch beter om binnen de dertig dagen een nieuw contract af te sluiten. Omdat de Vlaamse Energieleverancier failliet werd verklaard, kan u uw nieuwe leverancier vragen om het contract te starten op de dag van het faillissement (07/12/2021). Uw contract zal allicht pas later worden goedgekeurd, maar u zal zo retroactief van de tarieven van uw nieuwe leverancier kunnen genieten, zonder tussenkomst van Fluvius.

Belangrijk: noteer zeker zo snel mogelijk de meterstanden van uw tellers, zodat u die kan doorgeven eens uw nieuwe contract in werking treedt.

En wat met mijn facturen van de Vlaamse Energieleverancier?

Openstaande facturen zal u nog moeten betalen. Als u echter geld moet terugkrijgen van de VEL omdat u een hoger voorschotbedrag betaalde, dan valt het nog af te wachten of u dat geld zal kunnen recupereren. De curator moet de schulden van een failliet bedrijf rangschikken volgens prioriteit. Het verleden leert dat de consument meestal achteraan het rijtje belandt.

Als blijkt dat u nog geld moet terugkrijgen van de VEL, kunt u altijd een schuldvordering indienen op het digitale platform Regsol.

Ook nog handig om weten: als u via domiciliëring werkte, kan het nuttig zijn om die voorlopig stop te zetten of te blokkeren via uw bank. Onder deze omstandigheden is het beter om te weinig dan te veel te betalen. De curator zal u vragen uw eventueel openstaande schuld bij de VEL te betalen.

