Visa, bekend van de kredietkaarten, introduceerde onlangs zijn eerste debetkaart in ons land via BNP Paribas Fortis. Ook Belfius lanceerde intussen Mastercard Debet. Wat is verschil met een gewone bankkaart?

Visa en Mastercard kent u als de vertrouwde merknamen van kredietkaarten. Dat zijn betaalkaarten waarbij uw betalingen en geldafhalingen niet onmiddellijk van uw bankrekening gedebiteerd worden. De uitgever van zo'n kaart staat u dus een krediet toe. De transacties worden gebundeld, en het totaalbedrag wordt in de meeste gevallen één keer per maand automatisch van uw gekoppelde zichtrekening gehaald.

...

Visa en Mastercard kent u als de vertrouwde merknamen van kredietkaarten. Dat zijn betaalkaarten waarbij uw betalingen en geldafhalingen niet onmiddellijk van uw bankrekening gedebiteerd worden. De uitgever van zo'n kaart staat u dus een krediet toe. De transacties worden gebundeld, en het totaalbedrag wordt in de meeste gevallen één keer per maand automatisch van uw gekoppelde zichtrekening gehaald.Het feit dat zowel Visa als Mastercard een tijd geleden met een debetkaart op de proppen kwam, zorgde dan ook voor wat verwarring. Bij het gebruik van zo'n kaart wordt de rekening wél meteen gedebiteerd. De verwarring is terecht, maar hoewel dat beide merken doorgaans geassocieerd worden met enkel kredietkaarten, zijn het allebei soortnamen voor een ruimer gamma aan betaaloplossingen. En dat bevat zowel krediet- als debetkaarten.Visa Debit wordt op de Belgische markt geïntroduceerd via BNP Paribas Fortis. Ze vervangt er de klassieke debetkaart. Tegen eind 2021 wil de bank deze nieuwe debetkaart automatisch deel laten uitmaken van de portefeuille van al haar klanten. Die hoeven daarvoor zelf geen initiatief te nemen. De Visa Debit-kaart wordt per post verstuurd, en moet binnen zes weken na ontvangst geactiveerd worden door ze één keer te gebruiken met de vertrouwde pincode in een fysieke winkel of aan een geldautomaat. Vanaf dan is de oude bankkaart geblokkeerd. De vervanging is gratis.Visa praat naar verluidt ook met andere banken in ons land om ook via hen zijn debetkaarten te verspreiden. Voorlopig is BNP Paribas Fortis de enige die toehapte, en daardoor ook meteen een punt zette achter de samenwerking met Maestro. Op de nieuwe Visa Debit-kaart van de bank staan dan ook niet langer Bancontact en Maestro vermeld, maar wel Bancontact en Visa.Maar waarom moet de klassieke betaalkaart plaatsmaken voor Visa Debit? "Je kan er op meer plaatsen mee betalen", klinkt het bij BNP Paribas Fortis. "Lokaal of wereldwijd, in fysieke winkels en online. Je koopt en betaalt hiermee altijd even veilig en gemakkelijk, overal waar je het Bancontact- of Visa-logo ziet." Visa Debit wordt aanvaard in meer dan 200 landen, bij meer dan 70 miljoen handelaars en 2,7 miljoen geldautomaten.Vooral voor onlinebetalingen heeft u vaak een kredietkaart nodig. Maar die kunnen nu dus ook met zo'n Visa Debit-kaart afgehandeld worden. Zeker voor jongeren is de nieuwe oplossing interessant, want zij hebben dikwijls nog geen kredietkaart. Bovendien biedt Visa Debit een betere bescherming dan een klassieke debetkaart. Dit onder meer dankzij de CVV- of CVC-code (dat zijn de drie cijfers op de achterkant van uw kaart). U geniet ook van de hoge veiligheidsnormen die Visa al langer hanteert. Dat betekent dat u verdachte transacties kunt betwisten.Maar heeft u dan geen afzonderlijke kredietkaart meer nodig? Wanneer u geen belang hecht aan de gekoppelde kredietlijn, zijn we geneigd om deze vraag met 'neen' te beantwoorden. "Weet wel dat bepaalde hotels en autoverhuurbedrijven vaak nog enkel klassieke kredietkaarten aanvaarden", merkt Hilde Junius, woordvoerder van BNP Paribas Fortis, op. "Maar naarmate de nieuwe kaart beter bekend en verspreid wordt, zal die in de toekomst wellicht ook daar bruikbaar zijn.""Kan je toch al een reservatie plaatsen met je Visa Debit-kaart, houd er dan wel rekening mee dat een bepaald bedrag tijdelijk wordt 'vastgezet' op je zichtrekening. Deze geblokkeerde som kan je dan dus tijdelijk niet gebruiken voor andere betalingen of transacties."Mastercard is als concurrent van Visa eveneens vooral bekend om zijn kredietkaarten. Maar ook deze speler biedt al langer debetkaarten aan, waarbij de transacties onmiddellijk op de gekoppelde rekening gedebiteerd worden of waarbij er vooraf een bedrag moet opgeladen worden.Tot voor kort werd Mastercard Debit nog maar door een handvol fintechspelers en neobanken aangeboden: Aion Bank, Moneytrans, N26, Oonex en Revolut. Daar is onlangs verandering in gekomen: ook klanten van Belfius kunnen sinds eind juni zo'n debetkaart aanvragen. Ook hier worden het ruime aanvaardingsnetwerk (bruikbaar in fysieke zaken en online, in België en wereldwijd) als belangrijkste verkoopargument aangehaald, net als de waarborgen en verzekeringen van de vertrouwde Mastercard-kredietkaart.Verkoopargumenten zeiden we? Inderdaad, want in tegenstelling tot bij BNP Paribas Fortis vervangt de Mastercard Debit-kaart niet de klassieke Bancontact/Maestro-debetkaart. Ze heeft zelfs geen Bancontact- of Maestro-functie. Belfius noemt de nieuwe kaart dan ook een 'aanvulling op het bestaande aanbod'. Dat betekent ook dat ze niet standaard bij een zichtrekening zit, en dat klanten die zo'n kaart willen extra dienen te betalen.Belfius voorziet in twee formules:· Mastercard Red Debit kost 1,93 euro per maand (maar is gratis voor wie jonger is dan 25 jaar). Ze biedt u bescherming tegen fraude, tegen diefstal of beschadiging van uw aankopen en bij niet-levering en non-conformiteit van uw bestelling. U geniet ook een uitbreiding van de wettelijke garantie van de fabrikant met twaalf maanden.· Mastercard Gold Debit kost maandelijks 4,18 euro, en biedt een nog ruimere bescherming. Bovenop de garanties van Mastercard Red Debit krijgt u een verlengde garantie tot 24 maanden, een reisannulatieverzekering en een terugbetaling van geannuleerde eventtickets.Heeft u voldoende aan enkel de Mastercard Debit-kaart, zonder de klassieke debet- of kredietkaart? "Met alleen Master Debit op zak heb je geen toegang tot winkels die enkel Bancontact en/of Maestro aanvaarden", stelt Belfius. "Maar een klassieke kredietkaart heb je dan in principe niet meer nodig. Tenzij je natuurlijk de hieraan gekoppelde kredietlijn belangrijk vindt."