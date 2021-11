Ondanks het stijgende aantal coronabesmettingen, ziet het ernaar uit dat we de skilatten en snowboards van zolder kunnen halen. Toch zijn er heel wat maatregelen waarmee skiërs rekening moeten houden. Let wel dat deze de komende weken nog kunnen veranderen.

1. Verschillen de maatregelen van gebied tot gebied?

In Frankrijk is een mondmasker verplicht in de wachtrijen aan de skiliften. Het masker mag af als de stoeltjeslift vertrekt. In grote gesloten gondels moet u het masker wel ophouden. Een corona safe ticket (CST) is voorlopig enkel verplicht in de horeca. Eerste minister Jean Castex kondigde wel al aan dat die uitgebreid wordt als de nationale besmettingsgraad boven tweehonderd gevallen per honderdduizend inwoners gaat.

In Oostenrijk is de zogenaamde Grüner Pass (CST) verplicht in de skigebieden. De pas moet ook getoond worden in cafés, hotels en op markten. In stoeltjesliften en gondel is een mondmasker verplicht vanaf 6 jaar. Vanaf 14 jaar moet dat zelfs een FFP2-masker zijn. Het land heeft recent ook aangegeven dat zij, in tegenstelling tot de rest van Europa, de geldigheid van het CST maar op 9 maanden plaatsen in plaats van op een jaar.

Ook in Zwitserland is het mondmasker verplicht op grote skiliften. In restaurants moet u het CST tonen.

En in Italië moet u uw mondmasker ophouden in de stoeltjesliften en gondels. Een CST is nodig om de skigebieden in de Dolomieten en Alpen te betreden.

Het ziet er dus naar uit dat vooral niet-gevaccineerden moeite zullen hebben om op skireis te vertrekken.

2. Zijn alle skigebieden toegankelijk?

Voorlopig heeft nog geen enkel land regio's afgesloten voor toeristen. Ook reisorganisatie TUI bevestigt dat haar aanbod niet is aangepast omwille van corona.

3. Wordt er veel volk verwacht in de skigebieden?

"Er is zeer veel vraag en interesse, maar de reservaties lopen achter", zegt Koen Van den Bosch van Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR). "Het aantal skireizen zit net zoals de gehele reissector nog lang niet op het niveau van 2019."

Bij reisorganisaties valt hetzelfde geluid te horen. "We merken dat heel wat van onze klanten hun boeking nog wat uitstellen tot er meer zekerheid is rond de coronamaatregelen in de skigebieden", zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. "We zien wel een piek in de verkoop van skivakanties naar Frankrijk voor de tweede week van de kerstvakantie. Die vakantieweek valt buiten de Franse vakanties, waardoor de prijzen een stuk aantrekkelijker zij. Daar maken vooral gezinnen met kinderen dankbaar gebruik van."

Sedert het voorlaatste overlegcomité zien de leden van de VVR de vraag naar vakantiereizen weer dalen. "Onder invloed van het meest recente overlegcomité werden ook de zakenreizen en evenementen geïmpacteerd", aldus Van den Bosch. "De aarzeling bij mensen blijft."

4. Wat gebeurt er als een skigebied de deuren sluit of ik op reis besmet raak?

Als u zelf een reis boekte, hebt u waarschijnlijk pech. De meeste verzekeringen hebben de pandemie uitgesloten van hun polis.

Wie bij een reisorganisatie boekte, kan vaak kosteloos annuleren. "We zullen de klant ook adviseren en helpen om de skireis om te boeken naar een andere regio indien gewenst", zegt Demeyere. "Wij bieden al onze klanten sowieso een gratis omruilgarantie aan waarmee ze tot 28 dagen voor vertrek een andere bestemming mogen uitkiezen."

Mocht de klant zelf het slachtoffer worden van een coronabesmetting, biedt TUI een Allrisk verzekering aan die dit risico dekt en 70 procent van de reissom vergoedt bij annulering door de reiziger zelf.

1. Verschillen de maatregelen van gebied tot gebied? In Frankrijk is een mondmasker verplicht in de wachtrijen aan de skiliften. Het masker mag af als de stoeltjeslift vertrekt. In grote gesloten gondels moet u het masker wel ophouden. Een corona safe ticket (CST) is voorlopig enkel verplicht in de horeca. Eerste minister Jean Castex kondigde wel al aan dat die uitgebreid wordt als de nationale besmettingsgraad boven tweehonderd gevallen per honderdduizend inwoners gaat. In Oostenrijk is de zogenaamde Grüner Pass (CST) verplicht in de skigebieden. De pas moet ook getoond worden in cafés, hotels en op markten. In stoeltjesliften en gondel is een mondmasker verplicht vanaf 6 jaar. Vanaf 14 jaar moet dat zelfs een FFP2-masker zijn. Het land heeft recent ook aangegeven dat zij, in tegenstelling tot de rest van Europa, de geldigheid van het CST maar op 9 maanden plaatsen in plaats van op een jaar. Ook in Zwitserland is het mondmasker verplicht op grote skiliften. In restaurants moet u het CST tonen. En in Italië moet u uw mondmasker ophouden in de stoeltjesliften en gondels. Een CST is nodig om de skigebieden in de Dolomieten en Alpen te betreden. Het ziet er dus naar uit dat vooral niet-gevaccineerden moeite zullen hebben om op skireis te vertrekken.2. Zijn alle skigebieden toegankelijk?Voorlopig heeft nog geen enkel land regio's afgesloten voor toeristen. Ook reisorganisatie TUI bevestigt dat haar aanbod niet is aangepast omwille van corona.3. Wordt er veel volk verwacht in de skigebieden?"Er is zeer veel vraag en interesse, maar de reservaties lopen achter", zegt Koen Van den Bosch van Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR). "Het aantal skireizen zit net zoals de gehele reissector nog lang niet op het niveau van 2019."Bij reisorganisaties valt hetzelfde geluid te horen. "We merken dat heel wat van onze klanten hun boeking nog wat uitstellen tot er meer zekerheid is rond de coronamaatregelen in de skigebieden", zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. "We zien wel een piek in de verkoop van skivakanties naar Frankrijk voor de tweede week van de kerstvakantie. Die vakantieweek valt buiten de Franse vakanties, waardoor de prijzen een stuk aantrekkelijker zij. Daar maken vooral gezinnen met kinderen dankbaar gebruik van." Sedert het voorlaatste overlegcomité zien de leden van de VVR de vraag naar vakantiereizen weer dalen. "Onder invloed van het meest recente overlegcomité werden ook de zakenreizen en evenementen geïmpacteerd", aldus Van den Bosch. "De aarzeling bij mensen blijft."4. Wat gebeurt er als een skigebied de deuren sluit of ik op reis besmet raak?Als u zelf een reis boekte, hebt u waarschijnlijk pech. De meeste verzekeringen hebben de pandemie uitgesloten van hun polis. Wie bij een reisorganisatie boekte, kan vaak kosteloos annuleren. "We zullen de klant ook adviseren en helpen om de skireis om te boeken naar een andere regio indien gewenst", zegt Demeyere. "Wij bieden al onze klanten sowieso een gratis omruilgarantie aan waarmee ze tot 28 dagen voor vertrek een andere bestemming mogen uitkiezen." Mocht de klant zelf het slachtoffer worden van een coronabesmetting, biedt TUI een Allrisk verzekering aan die dit risico dekt en 70 procent van de reissom vergoedt bij annulering door de reiziger zelf.