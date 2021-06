De vzw Financité, die ijvert voor meer financiële inclusie, heeft een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit tegen twee nieuwe, interbancaire netwerken van geldautomaten. Dat schrijft Le Soir maandag.

'We waren bezorgd over de twee initiatieven die in 2019 en 2020 zijn gelanceerd voor het interbancaire beheer van ATM-netwerken', verklaart onderzoekster Anne Fily van Financité. 'Na onderzoek hebben we vastgesteld dat er voor de oprichting van deze twee firma's geen dossier was ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit, wat ons in strijd lijkt met de wet op dit vlak.'

De klacht van Financité is gericht tegen de firma Batopin - een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de vier grootste banken van het land, zijnde BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius - en Jofico - een coöperatie van kleinere instellingen, zijnde Argenta, AXA Bank, Crelan, vdkbank en bpost.

De vzw noemt het 'onbegrijpelijk' dat dergelijke bedrijven, 'die zich toeleggen op het sterk verminderen van de dienstverlening aan gebruikers, schijnbaar zonder enige beperking kunnen ontstaan'.

Financité ziet twee mogelijke inbreuken tegen het economisch recht. 'Samen hebben de oprichtende bedrijven een omzet van meer dan 100 miljoen euro. Als ze een joint venture oprichten, moeten ze hun project aanmelden bij de Nationale Mededingingsautoriteit', aldus Anne Flyy. 'Bij ons weten is er echter geen spoor van dergelijke dossiers. Bovendien zouden deze twee projecten volgens ons ook kunnen worden geanalyseerd vanuit het oogpunt van mededingingsbeperkende praktijken.'

