Jonge chauffeurs betalen vaak een hogere verzekeringspremie dan hun ouders. Toch hebben zij een aantal opties om de prijs van hun polis binnen de perken te houden.

In 2019 steeg het aantal verkeersongevallen met een dodelijke afloop met 7 procent ten opzichte van het jaar voordien. Een op de vijf slachtoffers was tussen 20 en 29 jaar. Het aantal doden in die leeftijdscategorie - voornamelijk automobilisten - nam met 17,9 procent toe. Het gebrek aan rijervaring blijkt een belangrijke handicap, en dat vertaalt zich in een hogere premie voor de autoverzekering. Zo'n burgerlijke-aansprakelijkheidspolis is wettelijk verplicht, en vergoedt de materiële en lichamelijke schade aan derden bij een verkeersongeval op de openbare weg.

Wie pas een rijbewijs op zak heeft, rijdt vaak eerst nog een tijdje rond met de auto van zijn ouders. Dat mag, maar ouders die de autoverzekering op hun naam hebben staan, doen er dan wel goed aan de verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen. Dat is zeker aangewezen wanneer uw kind uw wagen regelmatig gebruikt. De premie kan dan wel 10 tot 20 procent stijgen, maar zo vermijdt u dat de verzekeringsmaatschappij betaalde schadevergoedingen op u of op uw kind verhaalt.Zelfs als uw zoon of dochter uw wagen slechts occasioneel gebruikt, is het verstandig dat aan de verzekeraar te melden. Want hoe meer officiële rijervaring al geregistreerd wordt, hoe groter de kans dat uw kind later een eigen autoverzekering kan afsluiten tegen een lagere bonus-malusgraad. "Dat is evenwel geen algemene regel", merkt Wauthier Robyns van de beroepsvereniging Assuralia op. "De inschatting van het risico en het commerciële beleid zijn eigen aan iedere verzekeringsonderneming."Rijdt uw zoon of dochter met een eigen auto? Dan zou u als ouder kunnen overwegen uzelf als voornaamste bestuurder in het verzekeringscontract aan te duiden, om een hogere premie te vermijden. Maar dat is geen goed idee. U doet dan aan verzekeringsfraude en riskeert de veroorzaakte schade zelf te moeten vergoeden bij een ongeval. Wees dus fair, en laat uw kind het contract afsluiten in zijn of haar naam.Er bestaan eerlijkere manieren om de verzekeringspremie van jonge bestuurders te doen zakken. Vraag een offerte aan de makelaar die ook de verzekeringscontracten van de ouders beheert. Mogelijk geniet u een getrouwheidskorting. Opteer ook voor een wagen met een beperkt vermogen. Dat komt niet alleen de veiligheid van uw kind ten goede, maar drukt ook de kostprijs van de auto én van de verzekering. Een tweedehandswagen behoeft bovendien meestal geen omniumbescherming. Zo spaart u nog meer geld uit.Sommige maatschappijen weigeren om krachtige wagens van jonge chauffeurs te verzekeren. ING aanvaardt tot de leeftijd van 23 jaar geen 'sportieve en extreme' voertuigen. Hetzelfde geldt bij Ethias, waar voor die doelgroep ook een vermogenslimiet van maximaal 85 kW geldt. AXA accepteert evenmin 'krachtige voertuigen', maar plakt daar geen getal op. Bij Belfius en DVV gelden evenmin strikte limieten, maar wie jonger is dan 26 en een sportwagen wil laten verzekeren, wordt grondig gescreend. P&V hanteert geen vermogensgrens.Sommige verzekeraars verwelkomen jonge bestuurders met speciale voorwaarden. AXA lanceerde voor hen de driveXperience-formule. Die combineert een smartphoneapplicatie met een apparaatje in de auto. Dat evalueert voortdurend de rijstijl aan de hand van vier criteria: versnelling, remmen, bochten en rijsnelheid. Via de app kunnen jongeren de scores raadplegen, en op basis daarvan hun rijgedrag bijsturen. Ze krijgen meteen een premiekorting van 20 procent, en die kan oplopen tot 50 procent wanneer ze voorbeeldig rijden.ING gaf vroeger een korting wanneer de geïnstalleerde Safe Driving Box de rijstijl positief beoordeelde, maar dat is nu niet meer zo. P&V geeft jongeren een korting van 25 procent wanneer ze een gelijkaardige weCover-box in hun auto laten plaatsen. Met de bijbehorende app kunnen ze hun rijstijl opvolgen. De korting geldt zowel voor de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering als voor een eventuele omnium. Bovendien daalt de bonus-malusgraad jaarlijks dubbel zo snel gedurende de eerste drie ongevalvrije jaren na het behalen van het rijbewijs.Ethias verwelkomt jongeren tot hun dertigste met een premiekorting van 15 procent, op voorwaarde dat zij of hun ouders daar nog twee andere verzekeringen hebben afgesloten. Indien ze gedurende de eerste twee jaar geen ongeval veroorzaken, daalt hun bonus-malus jaarlijks twee graden in plaats van één. Dat komt volgens Ethias overeen met een extra korting van 10 procent. Een registratieapparaat dat de rijstijl evalueert is bij deze maatschappij niet vereist.Nogal wat verzekeraars geven ook kortingen wanneer de auto is uitgerust met een of meer rijhulpsystemen. Voorbeelden zijn rijstrookondersteuning, parkeerhulp, een dodehoekverklikker, vermoeidheidsdetectie en een adaptive cruise control die de afstand tot uw voorligger automatisch aanpast. Sommige maatschappijen nemen genoegen met slechts één hulpsysteem, andere eisen er meer. De kortingen variëren tussen 5 en 10 procent, en zijn niet louter voorbehouden voor jonge chauffeurs.Informeer ook of uw kind in aanmerking komt voor een verminderde premie wanneer het een erkende cursus defensief rijden volgt. Dat is zo bij DVV, voor zover uw zoon of dochter daar al minstens twee andere verzekeringscontracten heeft afgesloten. De premiekorting bedraagt dan 20 procent voor de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering en 10 procent voor een omniumpolis. Bij Belfius genieten jongeren een vermindering van 10 procent na het volgen van zo'n rijcursus.Een cursus defensief rijden helpt om ongevallen te vermijden, maar is niet gratis. Reken op gemiddeld 250 euro bij een erkende instelling. Belfius voorziet in een kortingsbon van 50 euro. Ethias en AXA betalen ook 50 euro van het inschrijvingsgeld terug, maar bij die verzekeraars is daar geen specifieke premiekorting aan gekoppeld.