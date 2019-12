Zelfs verzekeraars met een spectaculaire groei stellen hun beurswaarde ter discussie.

Een onheilsprofeet - lees: een consultant - vergeleek de situatie van de verzekeraars met die van een eenzame ijsbeer op een wegsmeltende ijsschots, zegt Pedro Matthynssens, CEO bij Vanbreda Risk & Benefits.

De verzekeraars staan voor de grote uitdaging hun dalende inkomsten een halt toe te roepen. Een rapport van de Chinese verzekeraar Ping An leest als een handleiding - of beter: een eindejaarsrecept - om hun winstgevendheid en beurswaarde veilig te stellen.

Vorige week had ik het ongeluk een onheilsprofeet - lees: een consultant - tegen het lijf te lopen. Hij toonde me een foto van een eenzame ijsbeer op een ijsschots die bijna weggesmolten is. Het beeld weerspiegelde volgens hem de situatie waarin verzekeraars zich vandaag bevinden. "Net zoals de ijsberen in tijden van klimaatverandering het ijs langzaam onder hun poten zien smelten, zitten verzekeraars op een berg inkomsten die langzaam maar zeker aan het smelten is. En dat terwijl niemand kan voorspellen hoe snel dat proces precies zal verlopen", aldus de onheilsprofeet.

Het winstmodel van de verzekeraars staat inderdaad onder druk. De oorzaken zijn legio. Ten eerste zakt al twintig jaar lang de rente die de verzekeraars verdienen op hun obligatiebeleggingen van het premie-inkomen. Het is intussen zo erg dat de verzekeraars bijna moeten betalen om overheidsobligaties te mogen aanhouden van de economisch sterkste landen. Een tweede reden is de stagnatie van de markt. De risico's die verzekerd worden door zowel particulieren als door bedrijven in ontwikkelde economieën, groeien nauwelijks. Bedrijven verzekeren ook steeds minder activa omdat hun niet-tastbare activa meer waarde hebben dan bijvoorbeeld hun gebouwen en machines. Denk aan de intellectuele eigendommen, de reputatie of het merk van bedrijven als Microsoft, Apple, Amazon of Google. Zolang de verzekeringsindustrie worstelt om die risico's te verzekeren, zal de markt eerder krimpen dan groeien. Ten derde verliezen de verzekeraars het contact met de particuliere klant aan de big-techbedrijven, bijvoorbeeld degene die we hierboven vermeldden. Ook dat heeft een impact op hun winstgevendheid. En dan zwijgen we nog over de negatieve impact die fenomenen als de vergrijzing, politieke onzekerheid en klimaatverandering hebben op hun business.

Die uitdagingen maken dat investeerders enkel nog geneigd zijn aandelen van verzekeraars te selecteren wegens hun stabiele dividend. En dus niet om hun aantrekkelijk groeiperspectief. Maar de echte wake-upcall is dat zelfs verzekeraars die de voorbije jaren een spectaculaire groei hebben gekend, hun beurswaarde ter discussie stellen. Ping An, de op een na grootste verzekeraar in de wereld, heeft bijna 200 miljoen retailklanten en een bedrijfswinst van 10,4 miljard dollar in de eerste helft van 2019. Toch noteert het aandeel 'slechts' tegen 9,7 keer de winst. Dat maakt dat Ping An stikjaloers is op andere Chinese mastodonten als Tencent en Alibaba, die elk tegen meer dan 20 keer hun bedrijfswinst noteren. En dat brengt Ping An tot ingrijpende plannen om zijn aandeel op te krikken.

Het rapport van Ping An van 15 augustus 2019 leest als een handleiding in strategie voor verzekeraars. Kort samengevat, zien de plannen van de Chinese verzekeraar er als volgt uit: de kosten halveren, de productiviteit verdubbelen, de klanttevredenheid van bedrijven als Amazon evenaren, de medewerkerstevredenheid opkrikken naar 90 procent, en 80 procent groei halen uit nieuwe producten en diensten. Dat het de Chinezen menens is, blijkt uit echo's uit de geheime kamers van consultants. Daar wordt gefluisterd dat Ping An een offerteaanvraag heeft uitgezonden om hulp te krijgen bij het verlagen van de totale kosten met 50 procent. Concreet zou dat gaan om een besparing van 70 miljard dollar.

Ping An doet ook zonder blikken of blozen zijn technologiegedreven transformatie uit de doeken. Het heeft al 7 miljard dollar in technologie geïnvesteerd en wil er de komende tien jaar nog eens 15 miljard dollar bovenop doen om open platformen te bouwen die de resultaten van de eigen financiële diensten verbeteren en de kosten verlagen. Ping An schotelt de westerse verzekeraars een gepeperd eindejaarsrecept met Chinese kruiden voor. Maar dit is voor hen wellicht dé manier om het wegsmelten van hun ijsberg te stoppen.