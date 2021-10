De commissie Economie in de Kamer heeft een voorstel van interpretatieve wet goedgekeurd dat ervoor zorgt dat huiseigenaars voortaan beter verzekerd zijn bij verzakkingen door droogte. Het voorstel moet de achterpoortjes sluiten en werd woensdag unaniem goedgekeurd.

Steeds meer woningen lopen schade op door de droogte van de afgelopen jaren. Vooral woningen gebouwd op kleigronden hebben te lijden onder verzakkingen en het inkrimpen van de grond. Heel wat verzekeringsmaatschappijen weigeren echter vaak om de schade te dekken. De verzekeraars mogen immers zelf oordelen of een grondverzakking geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een menselijk of natuurlijk fenomeen. Daardoor bleven de betrokken eigenaars achter met een factuur die kon oplopen tot tienduizenden euro's.

Dit voorstel moet daar een mouw aan passen. Het maakt namelijk duidelijk dat schade door droogte wel degelijk door de wet van 2005 werd beoogd om gedekt te zijn door de brandverzekering. De stemming gebeurde op basis van twee samengevoegde voorstellen, een van N-VA en een van de meerderheidspartijen. 'Met ons voorstel verduidelijken we de wet en betonneren we dat krimp van de bodem, te wijten aan droogte, als grondverzakking valt binnen het toepassingsgebied van de huidige wet. Heel vaak is de eigenaar onwetend bij de aankoop, bovendien zal het probleem alleen maar toenemen. Voortaan krijgen zij de garantie dat ze niet voor verrassingen komen te staan', zegt initiatiefneemster Melissa Depraetere (Vooruit).

Ook N-VA noemt de goedkeuring 'positief voor alle slachtoffers. Door deze interpretatieve wet zal zowel de geleden als toekomstige schade kunnen worden vergoed', zegt Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

