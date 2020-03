Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) raadt mensen af deze zomer naar het buitenland op reis te gaan en hamert op een goede annulatieverzekering als ze dat toch doen. Dekken verzekeraars een annulatie vanwege een pandemie?

Bij een epidemie kunnen reizigers doorgaans geen beroep doen op hun annulatieverzekering. 'Heel veel zaken kunnen aanleiding geven tot de tussenkomst van een reisannulatieverzekering', legt François de Clippele, de woordvoerder van de verzekeringssectorfederatie Assuralia, uit. 'Maar dat zijn allemaal zaken die in de buurt van de verzekerde gebeuren. De verzekerde of iemand uit zijn entourage wordt ziek. Je huis is getroffen door een storm, en je wil thuis blijven om op het huis te letten. Enzovoort. Vandaag is het probleem dat de bestemming een haard van...

Bij een epidemie kunnen reizigers doorgaans geen beroep doen op hun annulatieverzekering. 'Heel veel zaken kunnen aanleiding geven tot de tussenkomst van een reisannulatieverzekering', legt François de Clippele, de woordvoerder van de verzekeringssectorfederatie Assuralia, uit. 'Maar dat zijn allemaal zaken die in de buurt van de verzekerde gebeuren. De verzekerde of iemand uit zijn entourage wordt ziek. Je huis is getroffen door een storm, en je wil thuis blijven om op het huis te letten. Enzovoort. Vandaag is het probleem dat de bestemming een haard van het coronavirus kan zijn. Dat is niet gedekt. Bij de uitbarsting van de Eyjafjallajökull-vulkaan in IJsland in 2010, toen alle vliegtuigen geblokkeerd waren, keerden de verzekeraars ook geen vergoeding uit.'De Clippele wijst erop dat het voor verzekeraars onmogelijk is de risico's van een epidemie of een pandemie te berekenen. Daarom is het bijna onmogelijk annulatieverzekeringen aan te bieden die die risico's dekken. 'Van de reisverzekeraars mogen de reizigers geen tussenkomst verwachten, maar de reisorganisaties zoeken wel oplossingen.' Die touroperatoren boden aanvankelijk alternatieve bestemmingen aan, of betaalden reizen terug, maar de mogelijkheden om te reizen werden steeds geringer. De reisbereidheid van de mensen verminderde ook sterk. Om de reissector overeind te houden, besliste de federale minister van Economie en Consumenten, Nathalie Muylle (CD&V), dat geannuleerde reizen tijdelijk niet meer moeten worden terugbetaald. Op voorwaarde dat de klanten vouchers krijgen die één jaar geldig zijn - en gedekt zijn door het Garantiefonds Reizen (GFG) - waarmee ze een nieuwe reis kunnen boeken.Wie al op reis was vooraleer het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief advies verstrekte, kan een beroep doen op zijn reisbijstandsverzekering. Alle reisbijstandsverzekeringen zorgen voor medische bijstand en betalen de kosten van een ziekenhuisopname, verzorging of repatriëring geheel of gedeeltelijk terug.De Clippele: 'Sommige reisbijstandsverzekeringen betalen ook de extra hotelkosten terug, voor wie bijvoorbeeld in quarantaine vastzat in Tenerife, zoals onlangs een aantal Belgen is overkomen. Er is wel een plafond voor die kosten. Het is niet de bedoeling dat de reiziger wekenlang in het duurste luxehotel verblijft. Bovendien kunnen er ook andere kosten bij een langer verblijf komen kijken, die niet gedekt zijn.'Wie tegen een negatief reisadvies in vertrekt, is mogelijk niet gedekt door zijn reisbijstandsverzekering. 'Het zou onverstandig zijn op eigen risico, tegen het advies van de overheid in en zonder verzekering, te vertrekken', vindt De Clippele. Hij raadt reizigers aan op voorhand goed te checken of ze al dan niet verzekerd zijn.