De consultant AON België heeft een onderzoek uitgevoerd bij meer dan 270 Belgische bedrijven naar de kwaliteit van de verzekeringen voor gezondheidszorg en invaliditeit die zij voor hun werknemers hebben afgesloten.

Wat viel u het meest op in de Benefits Survey 2022?

WERNER KEERIS. "In 2015 vonden we niet eens in 19 procent van de onderzochte werkgeversplannen een dekking ambulante zorg. In 2021 had ruim 33 procent van de plannen zo'n dekking. Voor een deel komt dat omdat werknemers er zelf voor kiezen in een cafetariaplan. Het grootste deel van de stijging wordt echter veroorzaakt door werkgevers die in een verzekering ambulante zorg voorzien voor al hun personeelsleden."

Heel wat mensen hebben al een hospitalisatieverzekering. In België hebben we ook de maximumfactuur, die een plafond zet op de medische kosten. Waarom hebben mensen nog een extra verzekering nodig?

KEERIS. "Omdat de uitgaven van de patiënten voor gezondheidszorg maar blijven stijgen, sluiten meer en meer werkgevers collectieve verzekeringen voor hun personeel af. Een hospitalisatieverzekering is al langer een wijdverbreid onderdeel van loonpakketten. De verzekering ambulante zorg kan kleine medische kosten dekken, die niet of niet volledig worden terugbetaald door de ziekenfondsen, zoals doktersbezoeken, geneesmiddelen en bezoeken aan de opticien en de tandarts."

Een belangrijk voordeel van hospitalisatieverzekeringen is dat ze eenpersoonskamers bij ziekenhuisopnames betaalbaar maken.

KEERIS. "We zien meer en meer dat hospitalisatieverzekeringen een hogere vrijstelling of een persoonlijke bijdrage per opname vragen aan mensen die in een eenpersoonskamer hebben verbleven, om de algemene kosten van de verzekering te drukken. Dat is het gevolg van de hoge supplementen die bij opnames in een eenpersoonskamer worden aangerekend."

Wat viel u het meest op in de Benefits Survey 2022?WERNER KEERIS. "In 2015 vonden we niet eens in 19 procent van de onderzochte werkgeversplannen een dekking ambulante zorg. In 2021 had ruim 33 procent van de plannen zo'n dekking. Voor een deel komt dat omdat werknemers er zelf voor kiezen in een cafetariaplan. Het grootste deel van de stijging wordt echter veroorzaakt door werkgevers die in een verzekering ambulante zorg voorzien voor al hun personeelsleden." Heel wat mensen hebben al een hospitalisatieverzekering. In België hebben we ook de maximumfactuur, die een plafond zet op de medische kosten. Waarom hebben mensen nog een extra verzekering nodig?KEERIS. "Omdat de uitgaven van de patiënten voor gezondheidszorg maar blijven stijgen, sluiten meer en meer werkgevers collectieve verzekeringen voor hun personeel af. Een hospitalisatieverzekering is al langer een wijdverbreid onderdeel van loonpakketten. De verzekering ambulante zorg kan kleine medische kosten dekken, die niet of niet volledig worden terugbetaald door de ziekenfondsen, zoals doktersbezoeken, geneesmiddelen en bezoeken aan de opticien en de tandarts."Een belangrijk voordeel van hospitalisatieverzekeringen is dat ze eenpersoonskamers bij ziekenhuisopnames betaalbaar maken.KEERIS. "We zien meer en meer dat hospitalisatieverzekeringen een hogere vrijstelling of een persoonlijke bijdrage per opname vragen aan mensen die in een eenpersoonskamer hebben verbleven, om de algemene kosten van de verzekering te drukken. Dat is het gevolg van de hoge supplementen die bij opnames in een eenpersoonskamer worden aangerekend."