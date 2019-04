'De notarissen en de financiële tussenpersonen verdienen niets aan die verzekering gewaarborgd wonen, maar de klant terdege informeren zou deel moeten uitmaken van een goede dienstverlening. Ook de overheid kan een extra inspanning doen.' Dat zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.

Zo goed als iedereen kent de schuldsaldoverzekering, die bij een overlijden een deel van de aflossingen van een hypothecaire lening overneemt. Wie al bij de bank is gepasseerd voor een lening, heeft er zeker over gehoord. Maar het risico dat iemand ziek wordt of zonder werk valt, is vele malen groter dan het risico dat hij of zij sterft voor de lening is afbetaald. De Vlaamse overheid biedt mensen de mogelijkheid zich gratis te laten verzekeren tegen het risico op het inkomensverlies dat gepaard gaat met arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

Als een levensverzekering nuttig is bij het afsluiten van een hypothecaire lening, dan is een inkomensbescherming dat vast en zeker ook. Maar twee op de drie huizenkopers die in aanmerking komen voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen, vragen die niet aan. Ze hebben er nochtans alleen maar bij te winnen en niets mee te verliezen.

'Wat is het nut van een gratis verzekering als niemand ze kent?'

Het kan best zijn dat sommige mensen van het bestaan van de verzekering gewaarborgd wonen op de hoogte werden gebracht, maar vervolgens vergeten zijn de verzekering aan te vragen. Maar het kan niet zijn dat twee op de drie mensen zo vergeetachtig zijn. Het is waarschijnlijker dat veel kredietnemers nog nooit gehoord hebben van de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

De notarissen en de financiële tussenpersonen verdienen niets aan die verzekering gewaarborgd wonen, maar de klant terdege informeren zou deel moeten uitmaken van een goede dienstverlening. Ook de overheid kan een extra inspanning doen. De Vlaamse overheid, de bankensector en de notarissen geven toe dat de bekendheid van de verzekering gewaarborgd wonen te wensen overlaat. Wat is het nut van zo'n verzekering als niemand ze kent? Onze boodschap: doe er iets aan.